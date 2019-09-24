ПАО "МЗИК" стало лауреатом всероссийского конкурса "Лучшие HR-практики ОПК"

ТАСС, 24 сентября. ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" (МЗИК), одно из ведущих на Урале предприятий оборонно-промышленного комплекса России, стало лауреатом всероссийского конкурса "Лучшие HR-практики ОПК". Об этом рассказали во вторник в пресс-службе предприятия.

В этом году конкурс прошел впервые. Свои проекты представили более 60 ведущих оборонных предприятий страны, которые соревновались в шести номинациях: привлечение персонала и управление талантами, работа с молодежью, корпоративная культура и коммуникации, материальная мотивация и льготы, обучение и развитие, эффективность HR и автоматизация.

Экспертный совет во главе с генеральным директором госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым рассмотрел более 100 кейсов и выбрал лучшие проекты. Итоги конкурса были подведены на конференции "HR ОПК-2019", которая прошла в Ижевске в рамках Всероссийского форума оружейников.

В числе лауреатов оказались два предприятия Концерна ВКО "Алмаз-Антей". Брянский автомобильный завод был отмечен в номинации "Обучение и развитие", а ПАО "МЗИК" - "Эффективность HR и автоматизация". Успешный проект на специальном мастер-классе презентовала коллегам начальник отдела по работе с персоналом Евгения Громова.

"На конкурс мы представили проект, посвященный внедрению ПО "Кандидаты" - собственной разработки завода. Свои кадровые базы есть у многих предприятий, однако программы, которая бы полностью регулировала процедуру подбора и трудоустройства персонала, нет ни у кого. Поскольку наш проект взят из практики, очень многие им заинтересовались. Мастер-класс собрал более 50 человек. Коллеги спрашивали, как работает эта программа, связана ли она с другими, будет ли она дорабатываться в будущем, можно ли ее купить для использования на других предприятиях. Кстати, возможность широкого применения была одним из важнейших критериев оценки конкурсных проектов", - рассказала Громова.

ПО "Кандидаты" было разработано на предприятии несколько лет назад. По техническому заданию специалистов по подбору персонала его создали программисты отдела ИТ. "Внедрение программы во всех подразделениях завода началось в апреле 2018 года, и сегодня уже можно говорить об успехе проекта: сформирована единая система подачи заявок на побор персонала. Создан реестр заявок, а также база кандидатов с подробными сведениями о них. Контролировать процесс трудоустройства и получать данные о вакансиях теперь можно онлайн. Создана форма согласования заявления о приеме на работу в электронном виде и др", - сказано в сообщении пресс-службы.

На предприятии отметили, что в будущем программа, получившая одобрение экспертов, станет еще лучше. Специалисты завода постоянно работают над ее усовершенствованием. Так, с 2019 ПО "Кандидаты" связана с ПО "Профстандарты" - это еще одна совместная разработка отделов по работе с персоналом и информационных технологий ПАО "МЗИК". В будущем планируется придать программе и другие полезные функции, добавили там.

О предприятии

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.