Петербургский "Мюзик-Холл" и Тюрингский оркестр вместе исполнят оперу "Орлеанская дева"

МОСКВА, 24 сентября. 27 и 28 сентября 2019 года в немецком городе Рудольштадт (Тюрингия) пройдут гастроли симфонического оркестра "Северная симфония" Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения культуры театр "Мюзик-Холл". Концерты войдут в число ключевых событий программы международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии.

Немецкой публике представят полусценическое исполнение величественной оперы Петра Чайковского "Орлеанская дева", созданной по сюжету немецкого поэта-романтика Фридриха Шиллера. В опере много монументальных хоровых сцен, развернутых ансамблей, выразительных лирико-психологических эпизодов. "Орлеанская дева" по праву входит в число признанных шедевров отечественного и мирового музыкального наследия.

На сцену выйдут артисты Тюрингского симфонического оркестра, симфонического оркестра "Северная симфония" под управлением маэстро Фабио Мастранджело, оперные солисты театра "Мюзик-Холл".

Ведущие партии исполнят солист Мариинского театра Артем Мелихов, солистка Михайловского театра и Немецкой оперы в Берлине (Deutsche Oper Berlin) Анна Буслидзе, солист Театра в Брауншвейге (Staatstheater Braunschweig) Валентин Аникин.

Договоренность о проведении гастролей в Германии была достигнута в рамках работы деловой площадки VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Меморандум о сотрудничестве тогда подписали директор театра "Мюзик-Холл" Юлия Стрижак, художественный руководитель театра "Мюзик-Холл" Фабио Мастранджело, художественный руководитель и главный дирижер Тюрингского симфонического оркестра и музыкального театра Оливер Ведер.

Оба концерта в Германии было предложено провести маэстро Фабио Мастранджело, что является беспрецедентным случаем для немецкой стороны.

Место проведения: Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof, Alte Freiheit 1 (07318 Saalfeld).

Программа:

27-28 сентября – опера "Орлеанская дева" в рамках гастролей симфонического оркестра "Северная симфония" (театр "Мюзик-Холл").

Возрастная категория 12+

Дополнительная информация доступна на официальном сайте

Справочная информация:

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года, запланировано более 400 мероприятий в 80 городах Германии: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали. Среди участников "Русских сезонов" в Германии более 80 учреждений культуры.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах с охватом в 6 млн зрителей.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsingermany2019/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

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