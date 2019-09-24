"Сибур" проведет деловую сессию в рамках Российской энергетической недели

Москва, 24 сентября. 2 октября в рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя" при поддержке "Сибур" состоится сессия "Ключевые факторы конкурентоспособности глобальной нефтегазохимии: смена парадигмы". В работе сессии примут участие: заместитель министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин, генеральный директор, председатель правления ООО "Сибур" Михаил Карисалов, начальник отдела по обзору предложений на энергетическом и инвестиционном рынке Международного энергетического агентства (МЭА) Тим Гулд, а также представители органов власти и крупного бизнеса.

Благодаря росту спроса, совершенствованию технологий и масштабным инвестициям, нефтегазохимия развивается высокими темпами, опережающими рост мировой экономики. На перспективы развития значительное воздействие оказывают: конъюнктура на рынках углеводородов, региональная специализация по сырью и выпускаемой продукции, а также различия в механизмах стимулирования и регулирования отрасли. В то же время мировая нефтегазохимия живет в условиях активного изменения потребительских предпочтений, формирования спроса на новые материалы, повышения экологических стандартов и развития экономики замкнутого цикла с использованием вторичной переработки.

В ходе сессии участники планируют обсудить, какие внутренние и внешние вызовы могут изменить парадигму развития отрасли и каковы ожидаемые темпы развития вторпереработки в мире и России.

Возрастная категория 6+.

О форуме

Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) пройдет в Москве со 2 по 5 октября 2019 года. Цель мероприятия – обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы. Общее число участников РЭН-2018 составило 9500 человек.

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