Экспозиция "Восточный джаз / East West Jazz" будет организована в ГМИИ имени Пушкина

МОСКВА, 26 сентября. Новая выставка ГМИИ им. А.С. Пушкина объединит в себе два стратегических направления последних лет, по которым развивается выставочная деятельность музея. Это представление собраний частных коллекционеров, а также демонстрация нового подхода к созданию выставок.

"Восточный джаз / East West Jazz" – экспозиция, в которой зрители увидят более 30 уникальных среднеазиатских халатов и тканей из собрания Александра Клячина и более 20 полотен послевоенной абстрактной живописи, собранных швейцарским коллекционером Жаном Клодом Гандюром. Расширив и дополнив экспозицию произведениями из собраний ГМИИ им. А.С. Пушкина и парижского Центра Помпиду — Музея современного искусства — Центра промышленного дизайна, кураторы выставки расскажут о взаимодействии восточной и западной культур. Это будет выставка не дидактическая, но философская и созерцательная.

Выставка призвана пробудить зрительские эмоции, с ее помощью появится возможность проникнуть в суть мышления абстракционистов, понять истоки их творчества. Демонстрируя различные композиции, составленные из халатов и тканей, созданных в XIX столетии, и абстрактных полотен западных художников XX века, кураторы говорят о том, как искусство анонимных мастеров Востока явно или косвенно влияло на искусство модернистское и современное.

В начале XX столетия искусство Востока изменило сознание европейских художников, чей глаз был воспитан на канонах красоты греко-римской античности. "Простота – почти до варварства. Сложность почти головокружительная. Изысканность самого утонченного, чувственно замечтавшегося народа. Серьезность, строгость, подчас суровость рисунка как на древних иконах. И мягкая, гибкая, подчас лукавая красота линии", – писал Василий Кандинский. Благодаря колористическим сочетаниям и принципам работы с цветом, иным композиционным построениям пространства и перспективы, свойственным изобразительному искусству Востока, и, самое главное, – абстрактному восприятию действительности – западные художники научились ставить перед собой новые художественные задачи. Каждый решал их индивидуально, открывая в декоративности восточного искусства новые горизонты.

Коллекционеры Александр Клячин и Жан Клод Гандюр пример того, как крупные предприниматели умеют одновременно сочетать таланты выдающихся бизнесменов, меценатов и филантропов.

Александр Клячин закончил географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, продолжил обучение в США. Сегодня он входит в число крупнейших российских инвесторов, владеет отелем "Метрополь" – одним из самых ярких историко-архитектурных памятников модерна в Москве, также является членом попечительских советов Еврейского музея и центра толерантности и Государственного академического Большого театра России. Александр Клячин участвует в различных благотворительных программах помощи детям. В 2006 году по его инициативе был учрежден некоммерческий Фонд поддержки социальных исследований "Хамовники", основная миссия которого – сделать знания доступными для каждого. "Карьеру" коллекционера Александр Клячин начал более четверти века назад, и на сегодняшний день его собрание одно из уникальных в мире. Клячин собрал 250 праздничных, повседневных, ритуальных халатов Средней Азии, созданных в период с середины XIX до середины XX века, а также значительное количество старинных восточных ковров.

Человек мира Жан Клод Гандюр, швейцарец, родился во французском Грассе. Его бабушка и дедушка по материнской линии родом из России. Детство Гандюра прошло между египетской Александрией и швейцарским кантоном Во. В 1975 году он начал предпринимательскую деятельность, в 1987 году открыл фирму Addax et Oryx Group (AOG) и постепенно расширял сферу своей деятельности, никогда не забывая о социальной ответственности. Интерес Жана Клода Гандюра к искусству возник благодаря художественному собранию семьи. Сегодня его коллекция насчитывает более 3,5 тыс. произведений античного и египетского искусства, европейской послевоенной живописи, декоративного-прикладного искусства, включающего средневековые скульптуры и французскую мебель XVIII века, также в ее составе этнографическая коллекция предметов и артефактов, большая часть которых происходит из Латинской Америки. В 2010 году Жан Клод Гандюр основал Фонд своего имени, цель которого не только пропагандировать коллекцию, но и вести просветительскую деятельность, делая искусство более доступным. Жан Клод Гандюр владеет выдающимся собранием послевоенного абстрактного искусства, в его коллекции представлены произведения таких художников, как Виктор Вазарели, Никола де Сталь, Джим Дайн, Ханс Хартунг, Франсуа Морелле и многих других.

Предстоящая выставка "Восточный джаз / East West Jazz" развернется на главной выставочной оси Главного здания ГМИИ им. А.С. Пушкина с 1 октября по 15 ноября 2019 года. Помимо упомянутых выше произведений из коллекций Александра Клячина и Жана Клода Гандюра, в экспозиции будут представлены 14 редко экспонируемых листов графической серии Анри Матисса "Джаз", созданной художником в 1947 году, четыре (три графических и одно живописное) произведения Василия Кандинского из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина, а также 14 лучших образцов абстрактного искусства, в том числе работы Александра Колдера, Лучо Фонтаны, Джоан Митчелл, Даниеля Бюрена и Сержа Полякова, которые предоставят на выставку Центр Помпиду — Музей современного искусства — Центр промышленного дизайна и частные французские коллекционеры.

Возрастная категория 12+

Даты проведения: 1 октября – 15 ноября 2019

Кураторы выставки

Сурия Садекова, заведующая отделом образовательно-выставочных проектов ГМИИ им. А.С. Пушкина

Патрик Уркад, сокуратор и автор концепции художественного оформления выставки; историк искусства, сценограф, в 1980-х годах – арт-директор французского издания журнала Vogue

Елена Царева, научный консультант выставки (раздел восточных халатов и тканей); ведущий научный сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН РФ

Анна Клочкова, Николай Молок мл., сотрудники отдела образовательно-выставочных проектов ГМИИ им. А.С. Пушкина

Михаил Аникст, дизайнер каталога и графический дизайнер выставки; график, иллюстратор, театральный художник, академик московской Академии графического дизайна

Пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина:

119019, Москва, ул. Волхонка, 12; +7 499 678 3427

press@arts-museum.ru / pushkinmuseum.art

Координатор проекта от пресс-службы

Мария Тихонова +7 916 142 9638

maria.tikhonova@arts-museum.ru

СПРАВКА

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина – музейный комплекс, обладающий одним из крупнейших в России собраний мирового искусства, хранящий памятники, созданные мастерами разных эпох, – от Древнего Египта и античной Греции до наших дней. Сегодня фонды музея насчитывают около 700 тыс. произведений. Жемчужиной собрания является одна из самых известных в мире коллекций работ французских импрессионистов и постимпрессионистов.