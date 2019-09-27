Глава "Пумори": мы прорубаем "окно в Европу" в станкостроении для своих партнеров

Крупнейшая в мире станко- и инструментальная выставка EMO Hannover, собравшая мировых законодателей в этой сфере, завершилась в германском Ганновере. Российская корпорация "Пумори", одна из ведущих в РФ инжиниринговых компаний, не только представила там свои разработки, но и привезла делегацию предприятий — партнеров — самую представительную за годы своего участия. О мировой экспозиции рассказал ТАСС генеральный директор корпорации Александр Баландин.

— Александр Иванович, какая это по счету EMO с участием вашей корпорации?

Уже давно не считаю. С 1997 года не пропустили ни одной EMO. Всегда экспонировались своим стендом.

— Что показали в этот раз?

Нашу традиционную продукцию. О том, что везем туда, мы рассказали перед выставкой. Поскольку это мировой смотр металлообрабатывающих станков и инструментов, то вспомогательный инструмент нашего производства по данному профилю мы традиционно и экспонируем. В общем, очередной раз представили в Ганновере российский бренд "Пумори".

— Каким составом ваша корпорация работала в Ганновере?

— Несколько большим, чем на прошлой экспозиции 2017 года. Тогда было около 40 человек, сейчас 52.

— Как меняются выставки с точки зрения российской инжиниринговой компании?

— Никто не стоит на месте и не почивает на лаврах. Особенно ожесточенная конкуренция – среди мировых лидеров. Например, компания Toshiba, с которой мы прежде сотрудничали и намерены возобновить отношения, показала фрезерный станок, — подчеркиваю, фрезерный, — который на шпинделе имеет 60 тыс. оборотов в минуту.

— Ого!

— Да, это выглядит фантастикой. Мне даже кажется, что внешние части шпинделя испытывают релятивистские эффекты (смеется). Соответствующий инструмент и оснастка, супер прецизионная точность перемещения позволяют делать детали форм без последующей полировки.

Это лишь один маленький пример высокотехнологичной компании на острие инноваций, каких там было немало. Правда, надо сказать, с хай-теком и стоимость не отстает…

— Рассказывая о прошлой EMO-2017 вы тогда сказали, что почувствовали "затишье перед рывком" в станкостроении. За два года он случился?

— Если говорить о технологии, то ничего такого супер, отличающего прошлую выставку от нынешней, я не заметил. Можно говорить о том, что произвело впечатление и было просто интересно смотреть. Например, наши партнеры – станкостроительная корпорация Okuma — представила линейку многокоординатных обрабатывающих центров со встроенными внутрь роботами - манипуляторами, то есть попросту руками. Руки могут деталь поставить и снять, удерживать, почистить, сделать разные другие манипуляции с ювелирной точностью. Один станок становится своего рода автоматизированным комплексом.

Подобное решение на выставке предлагает не только наш японский партнер. Насколько эта тема прорывная – пока не знаю, не мне судить, но мне кажется, что таким решениям не один год, они возникали и гасли спорадически. Но все-таки это не банальное и не дешевое решение, по своей эффективности превосходящее то, что было раньше. Если оно становится типовым, то это говорит о том, что на рынке за несколько лет на него сформировался спрос. Клиент, что называется, созрел. Мы и нашим партнерам готовы помочь с приобретением таких станков и приобщить к пику мирового прогресса.

— Какие восходящие тенденции на EMO можно отметить в этом году? И уходящие?

— Российских компаний, как и новинок, там практически нет. Тайваньских, южнокорейских и других производителей из Юго-Восточной Азии, по моим ощущениям, стало еще больше, они оккупируют периферию залов и подпирают супербренды, располагающиеся пока еще, по традиции, в центре.

— А почему?

— Станкостроение развивается там такими колоссальными темпами, потому что есть спрос. Даже гипер — спрос. На его фоне можно говорить о своих достижениях на мировом уровне. В России, где всех вместе взятых станков в год приобретается около 5 тысяч, максимум 6 тысяч, об этом говорить рано, предъявить миру нечего. "Сделано в России" для станкостроения – это еще не бренд, а "ноунейм". Продвижение "ноунеймов" всегда на порядок труднее, дороже и требует многолетних усилий.

— Участие в таких выставках затратно. Из России там экспонировались считанные единицы. Что вами двигало в этот раз?

— Узнаваемость нашего бренда в мире – это прежде всего. Мы разгоняли этот маховик больше двух десятков лет, участвуя во всех выставках. Один раз не приедешь – заметят. А потом перестанут замечать и забудут.

В этот раз мы диверсифицировали наш "десант". Кроме сотрудников "Пумори", была солидная делегация с нашими заказчиками со всей России, уже существующими и потенциальными – всего больше 20 человек. Из Москвы, Екатеринбурга, городов Южного Урала, Перми, Уфы, Ижевска, Владивостока и других регионов. На стендах крупнейших брендов им выделяли отдельное время, с ними работали топ-менеджеры, рассказывали о своей продукции, новинках, достижениях. Это было приятно и радовало. Хорошо, что руководители и собственники российских компаний приезжают на EMO, и проводником в этот мир самых высоких технологий для них в этот раз стала наша корпорация. Надеюсь, этим мы заложили фундамент новой традиции. Будем ездить на выставки большим составом – будет меняться и наше машиностроение.

— Рубили "окно в Европу"?

— Все наши партнеры благодарили и говорили, что на выставке увидели такое, что для осмысления хватит на годы. А ведь кого-то приходилось буквально выковыривать, такие домоседы, сидят на месте и все на свете знают. А приехали, посмотрели и поняли, что могли пропустить в своей жизни не только новые впечатления, но и неправильно строить доминанты развития бизнеса. Впрочем, это обычное дело. Так что про "окно в Европу" – да, так бывает, и в этот раз у нас было тоже. Рубить его надо постоянно. Это трудно, но приятно, и без этого всем нам — никуда.

Об ЕМО

Международная выставка металлообрабатывающего оборудования EMO Hannover проводится с периодичностью один раз в два года. Является ведущей в мире отраслевой экспозицией, собирающей изготовителей металлообрабатывающего оборудования со всего мира. В 2019 году она прошла в Ганновере (Германия) с 16 по 21 сентября. В профессиональной среде EMO Hannover пользуется общепризнанной известностью как место встреч самых компетентных производителей и потребителей.

Прошлая EMO прошла в Ганновере в сентябре 2017 года. Тогда стенды более чем 2200 экспонентов посетило свыше 130 тыс. человек, половина из них — руководители, принимающие решения. Со своей продукцией и услугами гостей и участников познакомили 2230 экспонентов из 44 стран. На выставке было заключено сделок на €8 млрд.

О корпорации

Корпорация "Пумори" ведет историю с 1990 года. В 2013, 2014 и 2015 годах по итогам всероссийского рейтинга была признана лучшей комплексной инжиниринговой компанией России. Сегодня "Пумори" — одна из крупных машиностроительных структур, объединяющая 14 предприятий по всей России. Партнер известных компаний - производителей: японских OKUMA, Okamoto; Hawema (Германия); Manurhin (Франция); Fastems (Финляндия); Davi (Италия); Optomec (США); ACE Micromatic Group (Индия) и др.