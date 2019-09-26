Академия Михалкова проведёт в октябре фестиваль одного дня

Москва, 26 сентября. С 11 по 17 октября 2019 года в Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова пройдет фестиваль "Метаморфозы. Фестиваль одного дня", рассказывающий о творчестве великих русских классиков А. П.Чехова и И. А.Бунина. Передвижной фестиваль охватит четыре города "литературного кольца" России: Рязань, Тула, Калуга, Орел. Подобный формат предполагает проведение насыщенной мероприятиями программы в рамках одного дня, со сменой места проведения фестиваля ("один город – один день"). Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

"Символично, что фестиваль, призванный по-новому открыть шедевры А. П.Чехова и И. А.Бунина жителям российских регионов, охватывает города, где жили и творили всемирно известные писатели. В рамках программы будут представлены театральные постановки по произведениям гениев русской словесности в исполнении талантливых актёрских коллективов. Кроме того, зрители смогут оценить уникальные образцы из богатых музейных коллекций, а начинающие авторы и молодые артисты получат блестящую возможность встретиться и пообщаться с мастерами сцены и видными литераторами. Ваш оригинальный и самобытный творческий смотр уже стал заметным событием, завоевав сердца поклонников в разных уголках страны. Он не только способствует развитию фестивального движения в России и популяризации классики, но и помогает укрепить единое культурное пространство нашего государства", – говорится в приветствии министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского к гостям и участникам фестиваля.

В рамках проекта пройдут тематические мероприятия: лекции о жизни и творчестве А. П.Чехова для широкого круга слушателей, подготовленные совместно с Литературным Домом-музеем А. П.Чехова, мастер-классы известных деятелей культуры для актеров и студентов профильных вузов.

"Уже во второй раз проходит наш однодневный передвижной фестиваль "Метаморфозы. Фестиваль одного дня", посвященный творчеству великих русских писателей А.П. Чехова и И.А. Бунина. В прошлом году более 3000 участников смогли посетить увлекательные лекции, мастер-классы, выставку и спектакль, созданные в творческой лаборатории Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова. В этом году наша Академия приедет в Рязань, Тулу, Калугу и Орел. Символично, что в Год театра мы выбрали именно те города, которые являются литературной Родиной для таких выдающихся поэтов и писателей, как Сергей Есенин, Лев Толстой, Марина Цветаева, Николай Лесков, Афанасий Фет, Иван Тургенев, Федор Тютчев. Расширяя границы нашего однодневного фестиваля, мы объединяем на одной площадке десятки разножанровых событий, и каждый из участников сможет найти мероприятие по душе", – обращается к гостям и участникам фестиваля ректор Академии, народный артист России Никита МИХАЛКОВ.

На протяжении всего фестиваля будет работать выставка "Чехов. Линия жизни", созданная совместно с Государственным литературно-мемориальным музеем-заповедником А. П.Чехова "Мелихово". Она осветит четыре основных периода жизни и творчества писателя: Таганрог, Москва, Мелихово, Ялта. Посетители узнают об истоках таланта писателя, его литературной и благотворительной деятельности, увлечениях, дружеских и творческих связях. Все четыре раздела, соответствующие периодам жизни Чехова, будут проиллюстрированы фотографиями, документами, предметами изобразительного искусства.

Центральным и завершающим фестивальный день мероприятием в каждом городе станет показ спектакля "Метаморфозы III: Враги" (художественный руководитель – Никита Михалков). Это спектакль-конструктор - своеобразный литературно-сценический коллаж, состоящий из восьми произведений классиков русской литературы А. П.Чехова и И. А.Бунина, демонстрируемый зрителю в необычном формате открытой репетиции.

Никита Михалков о спектакле: "Главным событием фестиваля станет показ спектакля "Метаморфозы-III: Враги". Мы надеемся, что наш литературно-сценический эксперимент, созданный по произведениям Чехова и Бунина и наполненный восхитительными видеоинсталляциями, позволит каждому зрителю окунуться в мир поистине "живого кино".

Одной из главных особенностей для зрителя является форма воспроизведения спектакля, сочетающая в себе красочные 3D-декорации и видеозарисовки.

Фестиваль станет востребованной площадкой для общения и культурного обмена с регионами России.

График проведения проекта:

г. Рязань - 11.10.2019, ГАУК "Рязанский театр драмы";

г. Тула - 14.10.2019, Тульский академический театр драмы;

г. Калугу - 15.10.2019, Калужский областной драматический театр;

г. Орел - 17.10. 2019 года, Орловский государственный академический театр им. И. С. Тургенева.

Возрастная категория 12+.

Об Академии

Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова – масштабный образовательный проект, адресованный профессионалам театра и кино, целью которого является содействие профессиональному росту новой генерации специалистов, налаживанию творческих и человеческих связей между людьми разных стран, обмену опытом на базе главных культурных завоеваний – русского театра и кинематографа. Академия Н. С. Михалкова была создана в 2015 году на базе Летней киноакадемии, с успехом несколько лет проходившей в Москве. Основателем и ректором Академии является народный артист России Никита Сергеевич Михалков.

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пресс-секретарь ОЧУ ДПО "Академия Н. С. Михалкова"

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