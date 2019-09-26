Первый международный московский фестиваль"Зарядье" пройдет с 30 октября по 4 ноября

Москва, 26 сентября. Впервые в Москве пройдет международный московский фестиваль "Зарядье". Он продлится с 30 октября по 4 ноября 2019 года. Художественный руководитель фестиваля – Валерий Гергиев. Во время фестиваля на сцены большого и малого залов "Зарядья" выйдут лауреаты Международного конкурса им. П. И. Чайковского, а также почти все труппы Мариинского театра: хор, оперные солисты, Симфонический оркестр и Страдивари-ансамбль.

Три оперные постановки Мариинского театра будут представлены в "Зарядье": "Пеллеас и Мелизанда", "Тангейзер" и "Иоланта" (31 октября в 20:00, 1 ноября в 19:00 и 3 ноября в 20:00). Оперы "Тангейзер" и "Иоланта" прозвучат в концертном исполнении.

Среди лауреатов Международного конкурса им. П. И. Чайковского в Фестивале примут участие Анастасия Кобекина (виолончель, III премия), Александр Канторов (Франция, фортепиано, I премия), Мао Фудзита (Япония, фортепиано, II премия), Сергей Догадин (скрипка, I премия), Софья Виланд (флейта, VIII премия), Никита Ваганов (кларнет, V премия), Сергей Редькин (фортепиано, III премия) и другие музыканты.

Мао Фудзита даст сольный концерт и сыграет сонаты и произведения Моцарта 31 октября в 17:30 (Малый зал). 2 ноября в 20:00 в Большом зале пианист выступит в дуэте со скрипачом Равилем Ислямовым и Симфоническим оркестром Мариинского театра. За дирижерским пультом - Валерий Гергиев.

Александр Канторов исполнит произведения композиторов С. Рахманинова, И. Стравинского и П. Чайковского 1 ноября в 17:30 в Малом зале.

30 октября в 20:00 в рамках концерта будет исполнена "Фантастическая симфония" Г. Берлиоза в память о знаковой дате: прошло 150 лет со дня смерти композитора.

Торжественное закрытие фестиваля состоится 4 ноября в День народного единства. В этот день Денис Мацуев дважды выйдет на сцену вместе с Симфоническим оркестром под управлением Валерия Гергиева (в 16:00 и в 20:00).

Возрастные категории 6+, 12+ и 16+.

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Пресс-служба Фонда Валерия Гергиева