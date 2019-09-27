Генконсульство КНР в Екатеринбурге провело торжественный прием

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности Генерального консула КНР в Екатеринбурге Ши Тяньцзя провел в пятницу в отеле Хаятт Ридженси Екатеринбург торжественный прием, приуроченный к 70-й годовщине со дня образования КНР.

"1 октября этого года нашей великой родине - Китайской Народной Республике исполнится 70 лет. Советский Союз первым признал КНР и установил дипломатические отношения, что оказало Китаю твердую поддержку. Нынешние наши отношения по праву называются образцом гармоничного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Во время встречи в июне председатель Си Цзиньпин и президент Владимир Путин утвердили отношения между двумя странами как всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие в новой эпохе", - сказал исполняющий обязанности главы дипмиссии. Он добавил, что нынешний праздник – один из самых главных для КНР, и нынешнюю юбилейную годовщину китайский народ встречает с особым подъемом и воодушевлением, и этой радостью мы с удовольствием делимся с нашими партнерами и друзьями в России.

"Выдвинутая Китаем инициатива "один пояс, один путь" сегодня становится крупнейшей платформой международного сотрудничества в мире, обеспечивающей основные общественные блага, и более 130 стран и международных организаций подписали соглашения о сотрудничестве с КНР. Концепция "Сообщество единой судьбы человечества" также стала общим пониманием международного сообщества и была вписана в документы ООН, G20 и ряда международных организаций", - добавил Ши Тяньцзя.

В мероприятии приняли участие представители руководства законодательной и исполнительной власти Свердловской области, МИД РФ, руководство города, деятели науки, культуры, СМИ, образования, бизнеса, представители политической, научной, образовательной и деловой элиты Урала.

Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Зырянов отметил, что КНР является многолетним надежным партнером региона в торгово-экономической, промышленной, научной и гуманитарной сферах. "По итогам 2018 года Китай уверенно возглавил список крупнейших внешнеэкономических партнеров Свердловской области. Внешнеторговый оборот превысил $2 млрд, по сравнению с 2017 годом он вырос на 75%. Взаимоотношения нашего региона и китайских провинций-побратимов и городов-побратимов находятся в общем тренде отношений РФ и КНР, а иногда становятся в какой-то мере и их локомотивом", - сказал замглавы региона.

По словам председателя Екатеринбургской городской думы Игоря Володина, для города большая честь работать с Генеральным консульством КНР в Екатеринбурге. "Будем работать для дальнейшего улучшения наших отношений во всех сферах", - резюмировал он.

Тритий секретарь представительства МИД РФ в Екатеринбурге Михаил Косарев сказал, что на нынешнем этапе взаимоотношений РФ и КНР их можно охарактеризовать как "состояние исторического максимума".

По словам проректора Уральского федерального университета по международным связям Сергея Курочкина, по количеству китайских студентов УрФУ занимает первое место в Уральском федеральном округе, их количество превысило 1,2 тыс. человек. Университет развивает сотрудничество с многими вузами Китая в различных сферах.

О Генконсульстве

В юрисдикцию китайского консульства в Екатеринбурге, открытого в 2009 году, входят Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области, лидер по объему товарооборота.