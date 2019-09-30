Предприниматель из Нижневартовска стала лауреатом премии губернатора Югры

ТАСС, 30 сентября. Социальный предприниматель из Нижневартовска Людмила Иванченко стала лауреатом премии губернатора Хаты-Мансийского автономного округа – Югры за успехи в области предпринимательства. Об этом сообщили в понедельник в Фонде поддержки предпринимательства Югры, который поддержал проект Людмилы в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

О проекте-лауреате

Людмила является руководителем школы иностранных языков BEST, которая имеет образовательную лицензию и представлена в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Воронеже, Тюмени, Нижневартовске. Сотрудниками школы являются 70 преподавателей.

В школе применяется инновационный метод обучения. Презентации, видеоуроки, квесты, спортивные мероприятия, выездные сессии — все это входит в образовательную программу. Здесь преподают английский, французский, немецкий и испанский языки. Подобная программа дает отличные результаты, сегодня уже 3000 человек желают учиться именно таким образом.

Школа BEST не только с успехом реализовывает образовательную деятельность для людей в возрасте от 1 года до 65 лет, но и разрабатывает уникальные цифровые программы обучения на платформе СМАРТ, создает авторскую линию учебной литературы, масштабирует высокие стандарты качества на всю Россию.

Людмила рассказала, как все начиналось. "Мысль о том, чтобы открыть свое дело, пришла случайно. Увидела систему и условия обучения иностранным языкам за рубежом, и возникло желание создать подобную систему у нас на Севере. Но ничего бы не получилось без поддержки моего супруга Максима Александрука. Он первый, кто поверил в меня и мою идею, помогал и всегда был рядом. Теперь я понимаю, что реализовать можно даже самый невероятный, на первый взгляд, проект, необходимо лишь найти верный путь и поддержку", - рассказала она.

В фонде рассказали, что большую роль в становлении бизнеса сыграло участие и победа в 2007 году в окружном конкурсе бизнес-идей "Путь к успеху!", организованном Фондом поддержки предпринимательства Югры. Сегодня молодые люди являются победителями многих городских и региональных конкурсов, среди них: "Молодой предприниматель Югры", "Лучший социальный проект Югры", "Лучший бизнес старт года", "Предприниматель года".

"Впереди еще много планов и непокоренных вершин, главная из них – открыть франшизу школы иностранных языков "BEST" в каждом регионе России", - добавили в фонде.

О премии губернатора

Премия губернатора Хаты-Мансийского автономного округа – Югры за успехи в области предпринимательства была учреждена в 2007 году и присуждается югорчанам в возрасте от 14 до 30 лет, ее размер составляет 20 тыс. рублей.

В 2019 году лауреатами премии губернатора стали 34 молодых жителя автономного округа в 12 номинациях. На ее получение претендовало 224 заявки. Каждая из них была оценена экспертным советом.

О фонде

Фонд поддержки предпринимательства Югры создан в 1995 году правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с целью реализации основных направлений политики автономного округа в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. Поддержка социального предпринимательства реализуется в Югре в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".