Эксперты: развитие креативных индустрий в России требует особых правил их работы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Развитие креативных индустрий в РФ, к которым сегодня относятся не только кино, театр, телевидение, но также и реклама, и цифровые проекты, требует особой модели их регулирования и построения инвестиционной инфраструктуры. Такое мнение ТАСС высказал в воскресенье Президент Ассоциации IPChain, председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности Андрей Кричевский.

В минувшую пятницу проблемы креативного сектора экономики обсуждали эксперты на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в ходе масштабной конференции "Развитие креативных индустрий в России".

"Уже очевидно, что рост креативной экономики имеет тенденцию обогнать все другие экономические сферы. Именно на этом этапе участникам креативных индустрий важно осознать себя как отрасль экономики со всеми вытекающими последствиями – выстраиванием внутриотраслевого взаимодействия и диалога с государством, формированием инвестиционной инфраструктуры", - сказал Кричевский.

Свое мнение в ходе дискуссии высказал и начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.

Он отметил, что понятие культурных индустрий вполне может быть внесено в законодательство. "Как вы знаете, Президентский Совет по культуре и искусству разрабатывает новый закон о культуре и культурной деятельности, и это было поручено специальному консультативному органу при президенте, а не органу власти как раз для того, чтобы послушать людей, представляющих общество, и отреагировать на их запросы. И вот в версиях этого законопроекта, который обсуждается пока на сугубо рабочем уровне, как раз есть определение креативной индустрии", - цитируют организаторы дискуссии слова Новикова.

Директор Universal University Екатерина Черкес-заде отметила, что часть креативных индустрий относится к сфере культуры и традиционно убыточна. По ее словам, театр и частично кинематограф, поддерживаются Минкультуры России и поэтому работают в поле государственного регулирования. А часть индустрий, например, цифровая разработка, регулируются другим способом. По мнению эксперта, важно сохранить эту коммуникацию.

В вопросе регулирования отрасли участники дискуссии придерживаются разных позиций. Заведующий учебно-научной лабораторией "Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий" экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Капков уверен, что можно создать агентство по поддержке креативных индустрий с межведомственной опцией. А генеральный директор Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), старший вице-президент Российского экспортного центра Никита Гусаков напротив считает, что единого регулятора не нужно, но "надо понимать, что в тех областях, где отрасли необходима господдержка, она должна быть оказана".

В свою очередь партнёр в Инвестиционном фонде ранних стадий the Untitled Ventures, Ех-СЕО и творческого директора компании ВBDO Игорь Лутц заявил о важности консолидации индустрий. "На мой взгляд, проблема креативных индустрий в том, что они не мыслят себя как индустрии. Наиболее консолидированно действуют кино и телевидение. Я бы посмотрел на масштаб рынка, насколько участники консолидированы, насколько они сами осознают себя как активные экономические субъекты, и тогда можно задуматься о том, как креативным индустриям можно помочь, в том числе с помощью регулирования", – сказал он.