Работники ПАО "МЗИК" высадили на территории предприятия Аллею машиностроителей

ТАСС, 30 сентября. Работники ПАО "МЗИК" (Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург"), одного из ведущих на Урале предприятий оборонно-промышленного комплекса России, к профессиональному празднику - Дню машиностроителя - высадили на территории предприятия Аллею машиностроителей. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

"В последнее время завод активно реконструируется, на его территории появляются новые производственные корпуса, благоустраивается территория вокруг них. Аллея машиностроителей появилась как раз возле одного из таких корпусов. Молодые ивы и клены высадили работники заводских цехов. Представители каждого из них не только бережно разместили деревья в подготовленных для них лунках, но и установили рядом таблички с номерами подразделений. Теперь заводчане будут следить за судьбой своих "подопечных", заботиться о том, чтобы деревья росли и крепли, символизируя собой силу и процветание одного из крупнейших машиностроительных предприятий страны", - сообщают на предприятии.

"Будущим поколениям мы хотим оставить не только современное, модернизированное предприятие с новейшими корпусами и передовым оборудованием. Хочется, чтобы это был еще и красивый, зеленый завод-сад", - сказал первый заместитель генерального директора – исполнительный директор ПАО "МЗИК" Андрей Портнов.

В пресс-службе отметили, что руководство завода всегда уделяло большое внимание озеленению территории. Весной и летом здесь высаживаются цветы, которые весь сезон радуют калининцев. Среди многолетних растений и деревьев, обитающих на ЗиКе, – немало экзотических. На Аллее машиностроителей решили впервые посадить клены – остролистный и гиннала. Так заводчане не только отметили предстоящий День машиностроителя, но и положили начало новой традиции. Планируется, что в будущем на предприятии высадят также Аллею почетных калининцев, а к 75-летию со дня окончания Великой Отечественной войны здесь появится Вишневый сад Победы.

"Очень рады были поучаствовать в таком мероприятии. Наше подразделение скоро переедет в новый корпус. Это событие станет знаком того, что завод развивается, идет вперед, осваивает новые виды гражданской техники. Цех будет становиться лучше, расти, а вместе с ним – наше дерево. Это, я считаю, очень символично", - сказал начальник цеха гражданской продукции Ринат Хибибрахманов.

О предприятии

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.