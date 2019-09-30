В "Российской газете" наградили лауреатов Фестиваля экономической науки

Москва, 30 сентября 2019 г. 26 сентября 2019 года в медиацентре "Российской газеты" объявили имена лауреатов Фестиваля экономической науки.

Организаторами фестиваля выступили Вольное экономическое общество России и Международный Союз экономистов при участии Московского авиационного института, Финансового университета при Правительстве РФ и других ведущих российских вузов, институтов РАН.

Открывая финал Фестиваля экономической науки, который состоялся в Московском авиационном институте, ректор Михаил Погосян отметил, что мероприятие проходит на площадке одного из ведущих инженерных вузов страны неслучайно.

"Инженерные знания без экономических сегодня не востребованы, поскольку успех или неуспех проектов в современном мире определяет проектирование под заданную стоимость, управление жизненным циклом и различные модели эффективности", – рассказал ректор.

Михаил Погосян также подчеркнул важность таких мероприятий, как Фестиваль экономической науки: "В 21 веке образование движется по пути индивидуальных образовательных траекторий. Мир стремительно меняется. Согласно прогнозам, в ближайшие 10-15 лет около 30-40 профессий перестанут существовать, поэтому вам, в отличие от старшего поколения, предстоит учиться всю жизнь, и как раз участие в таких мероприятиях – это ваша индивидуальная образовательная траектория".

Молодые люди, вышедшие в финал Фестиваля, разделились на команды, выбрали капитанов и названия. Командам предстояло выполнить задания бизнес-кейсов и ответить на вопросы экономической викторины.

После подведения итогов были определены три команды-победителя, которые вместе с остальными участниками отправились на торжественную церемонию награждения в медиацентр "Российской газеты".

Открывая церемонию награждения, Маргарита Ратникова, вице-президент и директор Вольного экономического общества России, отметила, что Фестиваль включает в себя проекты как регионального, так и федерального уровня, а его основными мероприятиями являются Всероссийский экономический диктант, Всероссийский конкурс научных работ молодежи "Экономический рост России" и, собственно, финал Фестиваля экономической науки.

Маргарита Ратникова рассказала, что в финал Фестиваля вышло 125 человек из разных городов – от Калининграда до Сахалина. Итоговые работы приятно удивили жюри нестандартностью подходов к экономическим задачам, оригинальностью решений, поэтому было принято решение пригласить участников команды, занявшей первое место, на Всероссийское экономическое собрание, посвященное празднику "День экономиста". Победители финала Фестиваля будут награждены 11 ноября в Колонном зале Дома Союзов.

Дипломы лауреатов Фестиваля экономической науки и памятные подарки победителям вручили ректоры ведущих российских вузов – Михаил Погосян и Михаил Эскиндаров.

Первое место заняла команда "Интеграция", в которую вошли студентка МГУ Виктория Токарева, студенты МАИ Алексей Кошелев, Данил Ермолаев и Александр Гусилетов, студент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Савченко, студент Курского государственного университета Давид Бычков и студентка Сызранского филиала Самарского государственного экономического университета Виктория Картунчикова.

Михаил Эскиндаров, ректор Финансового университета, заявил, что его вуз будет рад открыть двери перед победителями Фестиваля и предоставить молодым людям ресурсы и условия для научной работы, и выразил надежду на то, что молодые коллеги своей деятельность будут способствовать развитию российской экономики.

Александр Некипелов, вице-президент ВЭО России, директор Московской школы экономики МГУ имени Ломоносова, поздравил молодых людей с тем, что они сделали шаг в экономическую науку – область крайне интересную, "целую вселенную".

"Экономическая наука – это наука о счастье. Не в том смысле, что она дает рецепт счастья. Она пытается объяснить, каким образом люди ведут себя, пытаясь максимизировать то, что они считают уровнем своего благосостояния, и в этом смысле счастье – объект исключительно сложный", – поделился своим видением академик.

Для заключительного слова на сцену поднялся Дмитрий Сорокин. Ученый напомнил, что знать экономику необходимо каждому, однако предостерёг молодых людей: "Двадцать раз подумайте, прежде чем посвятить себя этой науке, потому что, если вы захотите сделать в ней что-то настоящее, она потребует большого мужества, о чем красноречиво свидетельствует судьба многих ученых-экономистов, по крайней мере, в России".

В торжественной церемонии награждения принимали участие:

Маргарита Ратникова, вице-президент, директор Вольного экономического общества России, вице-президент, исполнительный директор Международного Союза экономистов

Михаил Эскиндаров, вице-президент ВЭО России, ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Михаил Погосян, ректор Московского авиационного института

Александр Некипелов, вице-президент ВЭО России, директор Московской школы экономики МГУ имени Ломоносова, академик РАН

Дмитрий Сорокин, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, член-корреспондент РАН

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