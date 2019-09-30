НПО "Центротех" подготовило партию труб для АЭС "Руппур" в Бангладеш

ТАСС, 30 сентября. ООО "НПО "Центротех" (предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" в ЗАТО Новоуральск Свердловской области) завершило работы по электрохимической полировке труб для АЭС "Руппур", которая строится в Бангладеш с участием предприятий и специалистов Госкорпорации "Росатом". Об этом сообщили в понедельник в отделе по связям с общественностью АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат).

"Работы выполнены для дополнительной коррозионной защиты труб, которые являются составными частями ядерного реактора ВВЭР-1200. Полировка проведена на гальваническом производстве в электролитических ваннах открытого типа путем погружения труб в раствор кислоты под действием электрического тока", - сказано в сообщении.

После электрохимической полировки труб был выполнен стопроцентный контроль состояния наружной поверхности. Процедура включала визуальную проверку на предмет прижогов, трещин, продуктов коррозии, растравливания поверхности, а также проводилась с использованием профилометра для контроля шероховатости контактным методом. По результатам контрольных испытаний характеристики покрытия полностью соответствуют требованиям конструкторской документации.

Готовые трубы были отгружены в город Волгодонск в филиал АО "АЭМ-технологии "Атоммаш" (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации "Росатом" – Атомэнергомаш).

"Основной вклад Топливной компании ТВЭЛ в реализацию проекта АЭС "Руппур" - топливообеспечение электростанции. АО "ТВЭЛ" было выбрано единственным уполномоченным поставщиком ядерного топлива для обоих блоков АЭС "Руппур" до конца срока их эксплуатации и имеет соответствующий контракт с Бангладешской комиссией по атомной энергии", - сказано в сообщении.

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.

ООО "НПО "Центротех" – предприятие Новоуральской промышленной площадки. Входит в состав Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Обладает уникальными компетенциями в атомной, военной, авиакосмической, нефтегазовой и приборостроительной областях. Специализируется на выпуске газовых центрифуг для обогащения урана, а также продукции общепромышленного назначения. Предприятие осуществляет полный технологический цикл продукции: от разработки до утилизации.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.