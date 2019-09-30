Новикомбанк вошел в 20 самых рентабельных банков России

ТАСС, 30 сентября. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, занял 17 место в рейтинге самых рентабельных банков по итогам первого полугодия 2019 года, подготовленном "Интерфакс-ЦЭА" специально для "Коммерсанта". В рейтинге учитывались только результаты банков, входящих в ТОП-100 по размеру активов.

Новикомбанк демонстрирует отличные результаты по всем направлениям своей деятельности. На 1 июля 2019 года активы банка составили 417,8 млрд рублей, кредитный портфель увеличился до 312,7 млрд рублей. За первое полугодие 2019 года процентные доходы банка выросли на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 15,6 млрд рублей, чистые процентные доходы составили 8,9 млрд рублей, увеличившись на 77%.

Чистая прибыль банка составила 5,6 млрд рублей, (в 3,9 раза выше, чем банк заработал годом ранее). Отношение прибыли к среднему капиталу Новикомбанка составило 12,94%.

"Мы рады, что Новикомбанк улучшает свои позиции не только в части роста активов и кредитования, но и показывает качественную динамику всех ключевых показателей. Рентабельность капитала – один из основных критериев эффективности деятельности любого банка, и в текущих рыночных условиях повышать ее не так просто. Поэтому нас очень радует, что выбранная стратегия – быть финансовым центром реализации проектов Госкорпорации Ростех – оправдывает себя такими отличными результатами", - отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

О банке

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России.