Председатель Воронежской областной Думы проверил открывшийся в июле детский сад

ТАСС, 1 октября. Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения "Единой России" Владимир Нетесов посетил новый детский сад №22 в Воронеже.

Как рассказали в пресс-службе регионального парламента, детский сад открылся в июле этого года. Проектная мощность учреждения – 280 мест. Здесь работает 12 групп: три группы для детей ясельного возраста и девять групп для детей в возрасте от трех до семи лет. С учетом востребованности дошкольного учреждения в настоящее время количество воспитанников составляет 330 детей. Проект детского сада уникален с точки зрения архитектурного решения и планировки и не имеет аналогов в Воронеже. Групповые помещения оснащены необходимым игровым и интерактивным оборудованием, мебелью и дидактическими пособиями и материалами. За детским садом закреплена благоустроенная территория с прогулочными площадками, оснащенными необходимым игровым оборудованием, имеется спортивная площадка.

Заведующая детским садом Инга Меркулова провела экскурсию для председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетесова. Они осмотрели, как проведено благоустройство территории, зашли в помещения ясельной группы, пищеблок, зимний сад, спортивный зал, медицинский кабинет, информационно-библиотечный центр, музыкальный зал, студию ИЗО, кабинет английского языка, детскую лабораторию. Стоимость строительства детского сада составила 251 млн 614 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 183 млн 98 тыс. рублей, средства городского бюджета – 68 млн 516 тыс. рублей.

"В рамках нацпроекта "Демография" на создание в детских садах региона мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет выделен 1 млрд 47 млн рублей, из них 890 млн рублей – средства федерального бюджета. До конца 2019 года средства на данные цели будут освоены в полном объеме. Суммарно по итогам 2019 года в дошкольных учреждениях Воронежской области будет создано 4322 места для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет", – сообщил Владимир Нетесов. По его словам, в 2020-2021 годах будет продолжена работа по созданию 2603 мест для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств из федерального и областного бюджетов.

Председатель Воронежской областной Думы также отметил, что все учреждения уже обеспечены кадрами, прошедшими нужную подготовку или, при необходимости, курсы повышения квалификации. Всего было создано порядка 600 дополнительных рабочих мест.

В пресс-службе областного парламента добавили, что детский сад построен рядом с жилым комплексом "Учитель", квартиры в котором предназначены для работников образования и реализовывались по льготной цене. Строительство домов началось в 2013 году по инициативе Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ. Первый дом сдан в эксплуатацию в декабре 2015 года, еще два – в августе 2019 года. Всего построено 988 квартир "под ключ" по цене квадратного метра в 29 тыс. рублей, что почти вдвое ниже цен, сложившихся в данном районе города. Это была самая масштабная в России стройка льготного жилья для работников образования.