Объявлены имена победителей юбилейной PROBA Awards 2019

Москва, 1 октября. 26 сентября 2019 года стали известны результаты XX премии в области коммуникаций PROBA Awards. Торжественная церемония награждения состоялась в атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа.

Главная персональная награда за неоценимый вклад в развитие отрасли досталась публицисту, консультанту по стратегическим коммуникациям Александру Цыпкину. Александр во время получения статуэтки признался: "И пиарщики, и писатели делают одно и то же: мы продаем мурашки. Только пиарщику сделать это в разы сложнее, потому что человек ставит фильтр перед тем, как пиарщик что-то ему пытается внедрить в голову".

Два проекта стали обладателями гран-при конкурса. Проект МТС "Культурный код" взял Effective Grand Prix, а совместный проект компании Mastercard и digital-агентства Mosaic ("Я не робот и твердо верю, что лидерство не зависит от пола") – Creative Grand Prix.

Победитель в номинации "Специалист года" был определен после очной защиты номинантов. Победу одержала Ирина Бахтина, вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever.

В новой номинации, "Выбор Государственного Эрмитажа", главный музей страны наградил проект ТРЦ "Галерея", "Эрмитаж в Галерее". В данной номинации за победу боролись PR-кампании, посвященные Эрмитажу, его проектам и центрам в России и в мире.

Организатор премии PROBA Awards – коммуникационное агентство SPN Communications.

В честь юбилея главным партнером PROBA Awards в 2019 году стала компания "Балтика".

Полный список победителей - на официальном сайте премии.

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