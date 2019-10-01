Северный Кавказ встретил Всероссийский театральный марафон

Москва, 1 октября. В разных концах Владикавказа, родины Евгения Вахтангова, происходили знаковые для города события, тем или иным образом связанные с именем режиссера. Ректор Театрального института им. Щукина, народный артист Республики Северная Осетия и ведущий актер столичного театра им. Вахтангова Евгений Князев провел творческую встречу во Владикавказском Русском театре им. Вахтангова. Затем к нему присоединились коллеги-вахтанговцы Юлия Рутберг и Александр Олешко. Они посетили знаменитую гимназию №5, где учился еще сам Евгений Багратионович, пообщались и даже потанцевали с нынешними учениками школы, возложили цветы к памятнику Е.Вахтангова. В это же время в ТЮЗе "Саби" прошел семинар "Современный детский театр" под руководством Варвары Коровиной (программный директор фестиваля "Маршак"), а в инклюзивном театре "Вдохновение" при доме-интернате "Забота" режиссер Яна Савченко провела мастер-класс по инклюзивному театру, организованный ассоциацией “АСДИИСК”.

Первый этап торжественной церемонии Театрального марафона прошел в Северо-Осетинском театре им. В.Тхапсаева. Гостями праздника стали вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец, министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, замминистра культуры РФ Павел Степанов, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, артисты театра им. Евгения Вахтангова - Евгений Князев, Юлия Рутберг, Александр Олешко, представители театральной общественности всех республик Северного Кавказа. Именитая публика с большим интересом посмотрела театрализованное шоу с участием республиканских коллективов - Детского ансамбля народного танца "Маленький джигит" и Мужского хора национальной песни филиала Мариинского театра. Также в театре работали интерактивные площадки всех регионов СКФО - Северной Осетии, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Чеченской Республики и Ставропольского края.

Для гостей Северо-Осетинского театра вечер продолжился показом спектакля "Названные братья" (12+) на осетинском языке c синхронным переводом. Затем правительственная делегация и актеры-вахтанговцы отправились в филармонию - филиал Мариинского театра во Владикавказе, где прошла церемония вручения Символа марафона Северо-Кавказскому федеральному округу. Ведущий - заслуженный артист РФ Александр Олешко, открыл вечер объявлением выступлений юных дарований Северного Кавказа - пианистов Эмиля Волкова (Ставропольский край), Розанны Семеновой (Карачаево-Черкесия), Макара Куликова (Северная Осетия) и Георгия Куцури (Северная Осетия), скрипачей Альберта Шадыжева (Ингушетия) и Камиллы Накаевой (Чеченская Республика), перкуссиониста Анзора Гедгафова (Кабардино-Балкария). Исполнив ряд виртуозных музыкальных произведений, дети вышли на сцену с Символом марафона и передали его вице-премьеру РФ Ольге Голодец, вручившей заветный знак Главе Республики РСО-Алания Вячеславу Битарову.

Сегодня в Северной Осетии сразу два значимых культурных события – передача республике Символа театра и открытие ежегодного фестиваля "Мариинский – Владикавказ". Всероссийский театральный марафон – крупнейшее событие Года театра. Нам, жителям Северной Осетии, приятно и важно быть частью этой масштабной культурной акции. Эстафета, которую мы принимаем сегодня, прошла по многим городам России – от Владивостока до Москвы, и теперь её с радостью встречает гостеприимная осетинская земля! Уверен, сегодняшнее значимое событие является важным стимулом для развития театрального искусства республики, для укрепления связей с творческими коллективами других регионов России. Надеемся, обменных гастролей будет становиться больше! - отметил Вячеслав Зелимханович.

Северо-Осетинская публика и гости Владикавказа также познакомились с выставкой "Хроника театрального марафона", расположенной на площади перед театром им. В.Тхапсаева.

Владикавказ стал 71 городом-участником театрального марафона. 30 сентября символическая эстафета была передана столице Карачаево-Черкесии, где прошли гастроли Русского театра им. Евг. Вахтангова (Владикавказ). 1 октября Всероссийский театральный марафон встретили в Нальчике, куда отправился Русский театр драмы и комедии из Черкесска со спектаклем “Васса Железнова” (16+). Впереди у главного проекта Года театра – Ставрополь (4 октября), Назрань (7 октября), Грозный (10 октября) и Махачкала (13 октября) и весь Северо-Западный Федеральный округ. В середине ноября Всероссийский театральный марафон завершится в самой западной точке страны – в городе Калининграде.