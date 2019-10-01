Менеджеры УК "РОСНАНО" вошли в список лучших в России в 2019 году

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Председатель правления УК "РОСНАНО" и пять менеджеров компании вошли в рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров-2019", подготовленный Ассоциацией менеджеров и ИД "Коммерсантъ".

Председатель правления УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс снова вошел в список бизнес-лидеров, объединяющий ведущих бизнесменов и руководителей стратегически компаний. Список формируется с использованием рейтинга цитируемости.

В число лучших по профильным направлениям в рейтинг включены также пять менеджеров УК "РОСНАНО": Управляющий директор по правовым вопросам Валерия Ковалева, Управляющий директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью Елена Санарова, Управляющий директор по работе с персоналом, ИТ и административной деятельности Александр Забузов, Руководитель направления по стратегии Екатерина Русс и Старший управляющий директор по региональной политике и взаимодействию с органами власти и Федеральным собранием Дмитрий Криницкий.

При определении наиболее эффективных управленцев внутри профессионального сообщества составители ориентируются на мнение экспертов, представляющих профильное направление.

Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно с 2001 года и является признанным и эффективным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена. Итоги рейтинга служат ориентиром для делового сообщества.

О "РОСНАНО"

Акционерное общество "РОСНАНО" создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". АО "РОСНАНО" содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 100% акций АО "РОСНАНО" находится в собственности государства. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 103 предприятия и R&D центра в 37 регионах России. Последние 5 лет компания работает с прибылью.

Функцию управления активами АО "РОСНАНО" выполняет созданное в декабре 2013 г. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РОСНАНО", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации.

Подробнее – www.rusnano.com

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:

Пресс-служба УК "РОСНАНО"

Фомичева Анастасия

Тел. +7 (495) 988-5677

press@rusnano.com