Руководство ЕАКОП провело рабочую встречу с министром культуры Азербайджана

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. В Доме правительства Республики Азербайджан прошла встреча руководства Евразийской конфедерации обществ правообладателей с министром культуры Азербайджана Абульфасом Мурсал оглы Гараевым.

Во встрече участвовали генеральный директор Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП), председатель Азербайджанского авторского общества Исмаил Маммадкаримов, заместитель генерального секретаря ЕАКОП Ирина Яковлева, генеральный директор Китайского общества авторов литературных произведений Чжан Хунбо.

Участники встречи сошлись во мнении, что сегодня необходимо обращать наиболее пристальное внимание на защиту авторских прав в цифровой среде.

Генеральный директор Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП), председатель Азербайджанского авторского общества Исмаил Маммадкаримов отметил, что значимость института интеллектуальной собственности в республике связана с бурным развитием соответствующих рынков.

"Сегодня Конфедерация активно расширяет свое международное присутствие. И усиление культурного обмена, о котором мы говорили на нашей встрече, дает надежду на то, что все наши усилия в сфере охраны авторских прав и взаимодействия авторов различных отраслей культуры выйдут на новый уровень. Особенно приятно, что Республика Азербайджан играет здесь одну из ключевых ролей. Благодаря сбалансированной государственной культурной политике на территории республики сформировались максимально благоприятные условия для развития креативных индустрий. Музыка, кино, выставочная деятельность, дизайн, медиа, реклама – творческой работой невозможно заниматься в изоляции, и потому Азербайджан все больше становится не только географическим местом силы между Востоком и Западом, между Севером и Югом, но и важнейшим узлом коммуникации для креативных сообществ всего евразийского пространства. Уверен, что именно развитие и укрепление культурных связей – залог мира, развития и долговременного, конструктивного сотрудничества между государствами", – сказал он.

"Учитывая динамику развития креативных индустрий, необходимо иметь современные инструменты защиты в сфере интеллектуальной собственности. Важную роль в этом процессе играют цифровые сервисы, дающие возможность гарантированно защищать, вводить в коммерческий оборот и монетизировать объекты интеллектуальной собственности. Необходимо развивать международную практику обмена опытом, расширять коммуникационные площадки для игроков рынка интеллектуальной собственности вне государственных границ", – сказала заместитель генерального секретаря ЕАКОП Ирина Яковлева.

Другими темами обсуждения стало развитие механизмов культурного обмена с Китаем, в частности, в сфере издательской и театральной деятельности и особая роль Республики Азербайджан в интеграционных процессах, связанных с сохранением культурного наследия.

Евразийская конфедерация обществ правообладателей – это международная неправительственная организация, в состав которой входят национальные общества по управлению авторскими и/или смежными правами стран – членов Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, БРИКС и других.