Глава Новикомбанка вошла в ТОП-20 успешных женщин-руководителей крупнейших компаний России

ТАСС, 2 октября. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева заняла 18 место в списке наиболее успешных руководительниц компаний российского бизнеса по итогам рейтинга РБК 500.

В частности, РБК составило рейтинг 500 крупнейших российских компаний и 120 иностранных. Из 620 топ-менеджеров – 43 женщины. При этом в отрасли "Финансы" рейтинга компаний с выручкой от 21,5 млрд рублей представлены только две женщины-руководителя.

Елена Георгиева возглавила Новикомбанк в 2016 году. За три года банк поднялся с 39-ого на 22-е место по размеру активов, стал опорным банком Госкорпорации Ростех.

По всем ключевым показателям банк устойчиво демонстрирует отличные результаты. Активы банка достигли 417,8 млрд рублей, кредитный портфель вырос до 312,7 млрд рублей.

За шесть месяцев 2019 года Новикомбанк заработал 5,6 млрд рублей чистой прибыли, что почти в четыре раза лучше финансового результата первой половины 2018 года. Чистые процентные доходы банка выросли на 77% по сравнению с первым полугодием 2018 года. Рентабельность капитала Новикомбанка – одна из лучших на рынке – 33%.

С приходом в Новикомбанк Елены Георгиевой была утверждена амбициозная стратегия развития банка. Ключевая цель – стать эффективным финансовым центром поддержки предприятий Ростеха. На данный момент банк успешно реализует выбранную стратегию. По итогам первого полугодия 2019 года кредитная организация значительно нарастила объемы финансирования компаний Госкорпорации Ростех, выдав 93,6 млрд рублей. Новикомбанк постоянно совершенствует линейку продуктов, чтобы предложить оптимальные и выгодные условия финансирования проектов Ростеха. Как неоднократно отмечал Глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, Новикомбанк хорошо понимает потребности Корпорации и эффективно способствует решению стоящих перед ней задач по разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции.

О банке

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России.