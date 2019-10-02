Спектакль "Норма" по роману Владимира Сорокина впервые представят в Москве

Москва, 2 октября. 6 и 7 ноября в Москве состоится премьера совместного проекта Театра на Малой Бронной и Мастерской Брусникина - спектакля "Норма" по мотивам одноименного романа Владимира Сорокина. Режиссер спектакля - Максим Диденко, один из самых интересных современных постановщиков, объединяющий в своих спектаклях работу с текстом, выразительную пластику и метафорический видеоряд.

Максим Диденко, режиссер: "Понятие нормы с одной стороны статичное, но в то же время текущее: норма постоянно меняется, время течет, жизнь идет, мы меняемся и не замечаем, как нормой становится то, что какое-то время назад было невозможно представить. Русский человек привыкает порой к радикальным и ужасающим вещам, и хочется это исследовать. Этот текст как ребус, который хочется разгадать".

Премьера состоится на сцене ТКЗ "Дворец на Яузе" (с января 2020 года Театр на Малой Бронной будет играть свои спектакли в этом помещении в связи с реконструкцией) и войдет в постоянный репертуар театра.

В спектакле участвуют: Евгений Стычкин, а также артисты Театра на Малой Бронной и артисты Мастерской Брусникина.

Премьерный блок показов пройдет 22 и 23 ноября, 19 и 20 декабря.

Площадка: ТКЗ "Дворец на Яузе".

Начало в 19.00.

Возрастное ограничение 18+.

Стоимость билетов от 100 до 7000 рублей.

Справки о билетах: 8 495 690 40 93.

Билеты также можно приобрести на сайте Театра на Малой Бронной, а также на сайте Мастерской Брусникина.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский драматический театр на Малой Бронной", Малая Бронная ул., д.4, стр.2 , г. Москва, 123104