Завод "Уральские локомотивы" выполнил контракт на поставку электровозов "Гранит"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Завод "Уральские локомотивы" передал Российским железным дорогам семь магистральных электровозов с асинхронным тяговым приводом "Гранит" (серия 2ЭС10). Таким образом, предприятие выполнило условия поставки локомотивов этой серии в текущем году. Все машины будут эксплуатироваться на Свердловской железной дороге, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой завода.

В тексте указывается, что "Граниты", выпущенные в 2019 году, оснащены бустерной секцией, обеспечивающей повышенные тяговые возможности электровозов.

"Наш завод продолжает пополнять локомотивный парк Российских железных дорог электровозами 2ЭС10 "Гранит", которые хорошо себя зарекомендовали на магистральных участках со сложным горным профилем при перевозке супертяжелых составов. Высокотехнологичный и мощный грузовой электровоз постоянного тока специально разрабатывался для транспортировки вагонов с массой груза от 9 тыс.до 12 тыс. тонн", - приводит пресс-служба слова генерального директора "Уральских локомотивов" Олег Спаи.

На сегодня заводом выпущено 166 "Гранитов" как в двух-, так и в трехсекционной комплектации, а всего по среднесрочному контракту с РЖД будет поставлен 221 локомотив этой серии.

Локомотив 2ЭС10 в трехсекционном исполнении эффективно эксплуатируется на магистралях Западно-Сибирской, Свердловской и Октябрьской железных дорог, а также на Южно-Уральской железной дороге в условиях ограниченного энергоснабжения. Хорошо зарекомендовал себя в Мурманской области, особенностью которой является горный рельеф территории. Применение электровозов "Гранит" позволяет увеличить пропускную способность железнодорожных участков, снизив при этом эксплуатационные расходы на содержание парка локомотивов.

Завод "Уральские локомотивы" специализируется на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "СИНАРА" (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока "ГРАНИТ" (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом и скоростные электропоезда "Ласточка" различных модификаций, а также магистральный электровоз переменного тока серии 2ЭС7.