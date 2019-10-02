24–25 октября в Вероне состоится XII Евразийский экономический форум

­Москва, 2 октября. Под девизом "Искусство инноваций" 24–25 октября в Вероне (Италия) состоится XII Евразийский экономический форум.

Участники обсудят такие вопросы, как вызовы глобальной̆ энергетики, энергобезопасность, новые финансовые модели, транспорт и инфраструктура как факторы успешного экономического развития, промышленная революция 4.0 и экономика доверия от Атлантики до Тихого океана.

В Форуме примут участие политические, государственные и общественные деятели, главы крупнейших корпораций и банков, бизнесмены, дипломаты, эксперты, журналисты. В 2018 году на Форуме присутствовало более 1200 человек, около 800 компаний и организаций из 36 стран.

Регистрация участников и представителей СМИ открыта на официальном сайте Евразийского экономического форума.

Организаторы Форума: Ассоциация "Познаём Евразию", Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум.

Возрастная категория 6+.

О фонде

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 206 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены более 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 94 стран мира.