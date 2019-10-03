МТС повысит уровень цифровизации в Московской области

Москва, 3 октября. Как сообщают в компании, в одном из крупнейших в стране дата-центров "Авантаж" будут реализовываться проекты частных и гибридных облаков. Компания рассчитывает на большой спрос в московском регионе, где по данным Минэкономразвития самый высокий в стране уровень цифровизации по итогам прошлого года.

Используя частные облака, банки, например, смогут оптимизировать затраты и выполнить характерные для них требования, связанные с банковской тайной и персональными данными. Страховые компании — сократить время на запуск новых цифровых сервисов для клиентов. Услуги по созданию частных облаков предоставляются провайдером #CloudMTS и ориентированы на компании, которые реализуют крупные IT-проекты с набором индивидуальных требований.

"Российские компании и госструктуры все активнее внедряют цифровые платформы и предоставляют цифровые услуги, что требует больших IT-мощностей. Мы готовы обеспечить бизнес необходимыми ресурсами на базе высокотехнологичной площадки в Московской области, где спрос на IT особенно высокий", — отмечает директор облачного провайдера #CloudMTS Олег Мотовилов.

В московском регионе уже реализуются подробные проекты, требующие больших IT-мощностей. Как ранее сообщалось, в дата-центре "Авантаж" создается частное облако для размещения цифровой платформы управления Segezha Group, одного из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов. Платформа станет цифровым ядром компании, заменив более 100 производственных и управленческих систем.

Аналитики МТС рассчитывают, что за счет передачи сервисных функций провайдеру экономия в среднем составит 25% ежемесячно по сравнению с использованием собственного IT-оборудования.

В рамках проектов по созданию частных облаков компаниям предоставляется выделенное IT-оборудование, на котором запускается индивидуальное облако для каждого. На базе дата-центра "Авантаж" можно создавать гибридные облака, которые предполагают одновременное использование как частных облаков, так и публичного облака. Дата-центр прошел сертификации согласно глобальному стандарту Tier III.

Согласно оценке iKS-Consulting, по итогам 2018 года российский рынок облачных услуг вырос на 25%, и достиг 68,4 млрд рублей. Прогнозируется, что рынок будет ежегодно расти на 23%, превысив 155 млрд рублей в 2022 году.