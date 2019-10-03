Фонд поддержки предпринимательства Югры оказал финансовую помощь предприятию "ЭПИК 380"

ТАСС, 3 октября. Компания "ЭПИК 380" получила заем в размере 56 млн рублей от "Запсибкомбанка" на работы по производству оборудования для добычи полезных ископаемых подземным способом. Данная сумма - это 70% всей кредитной линии в 80 млн рублей.

В Фонда добавили, что гендиректор и учредитель компании является гражданином Канады, который с 1996 года проживает в Нижневартовске. Производственная площадка находится в поселке Излучинск. Фирма максимально использует отечественное оборудование и материалы, в среднем это 25-70%. Кроме того, предприятие получило право использовать товарный знак "Сделано в Югре". Компания производит и формирует "флот", который обеспечивает работу гидроразрыву пласта для нефтесервисных и нефтяных компаний.

В Фонде отметили, что поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Выдача 56 млн рублей под поручительство Фонда возможно благодаря программе "Гарантия", максимальная сумма, которую может получить, предприниматель - 100 млн рублей. Участие в данной программе возможно даже при отсутствии у бизнесмена залогового имущества, или в том случае, если предприниматель не хочет передавать свое личное имущество в залог банку. Бизнесмену достаточно обратиться в банк-партнер Фонда без предварительного обращения в сам Фонд, решение примут до 3 рабочих дней, если размер поручительства не превышает 5 млн рублей.

Всего, в 2018 году Фонд поручился за бизнесменов округа перед банками-партнерами на сумму более 716 млн рублей, что позволило бизнесменам получить кредиты и банковские гарантии на сумму порядка 1107 млн рублей.

Фонд поддержки предпринимательства Югры создан в 1995 году правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с целью реализации основных направлений политики автономного округа в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.