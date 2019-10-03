Морепродукты на 200 млн рублей изъяла в этом году Росгвардия у браконьеров на Камчатке

ТАСС, 3 октября. Сотрудники Росгвардии с начала 2019 года изъяли у браконьеров на территории Камчатского края около 37 тонн лососей, более 3,1 тонны красной икры, 662 кг крабов на общую сумму, превышающую 200 млн рублей. Об этом сообщила в четверг журналистам пресс-служба правительства края со ссылкой на руководителя Росгвардии Виктора Золотова, который впервые посетил регион.

"В текущем году военнослужащие Росгвардии выявили ущерб от незаконной добычи водных биологических ресурсов на сумму более 200 млн рублей и изъяли у браконьеров около 60 плавсредств", - говорится в распространенном сообщении.

Сообщается, что благодаря деятельности специалистов лицензионно-разрешительной работы в крае изъято свыше 900 единиц оружия и порядка 7,5 тыс. боеприпасов. "Только в текущем году личный состав территориального управления [Росгвардии] принял участие в обеспечении безопасности при проведении более 85 массовых мероприятий", - цитирует пресс-служба Золотова.

Он вручил губернатору Камчатского края Владимиру Илюхину медаль "За содействие".

"Безопасность наших граждан, защита ключевых объектов, исключение угроз терроризма и экстремизма - для Камчатки, стратегически важной территории нашей страны, это особенно важно", - приводит пресс-служба слова главы региона., Илюхин пообещал Росгвардии и в дальнейшем оказывать всю необходимую поддержку.