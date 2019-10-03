В Петербурге завершился Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend

Москва, 3 октября. В Санкт-Петербурге завершился крупнейший в Европе Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend 2019, собравший более 600 ведущих лидеров отрасли из России и Европы. Форум проходил с 26 по 27 сентября. Мероприятие традиционно стало площадкой для обсуждения вопросов, связанных с развитием и новыми вызовами коммуникационной индустрии, а также обмена опытом на основании лучших мировых кейсов в области PR, маркетинга и рекламы. Организатором Baltic Weekend 2019 выступает коммуникационное агентство SPN Communications.

В этом году форум посетили более 600 ведущих специалистов в области коммуникаций из 19 городов России и 12 стран. "Baltic Weekend – это уже сформировавшийся бренд в области коммуникаций. Каждый год мы бьем рекорд по количеству зарегистрированных делегатов, – в этом году форум собрал 603 делегата. Среди участников многие приехали к нам в первый раз. Состав спикеров обновился на половину. Мы все время ищем новые лица и свежие кейсы", – отметил генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников.

Важным событием первого дня стала презентация проекта Superbrands в России. Superbrands – это международная премия в области брендинга. Премия существует уже более 25 лет и награждает бренды в 90 странах мира. Основные критерии оценки: доминирование бренда на рынке, лояльность клиентов и общественное признание. Оператором премии в России стало агентство SPN Communications.

Уже во второй раз на Baltic Weekend прошла очная защита финалистов PROBA Awards в номинации "Специалист года". В этом году за звание лучшего пиарщика поборолись: Игорь Иванов, руководитель по внешним коммуникациям "СТС Медиа", Олег Полетаев, директор по коммуникациям "Цифровая экономика", Анастасия Хутько, руководитель группы по внешним коммуникациям и развитию бренда EY и Ирина Бахтина, вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever.

Самой горячей частью первого дня стала авторская сессия Сергея Минаева – "Медийные войны: Фронт без линии фронта". Секция прошла при поддержке компании "МегаФон". В качестве спикеров дискуссии выступили топовые ньюсмейкеры и лидеры мира медиа: публицист Александр Цыпкин, сооснователь Baza Никита Могутин, главный редактор Snob.ru Ксения Чудинова, директор по развитию медиа Rambler Group Владимир Тодоров и главный редактор интернет-издания "Фонтанка.ру" Александр Горшков.

Спикерами поднимались такие важные темы, как то, что в России до сих пор не существует института репутации, что является серьезной проблемой, медиавойны перестали быть просто войнами, теперь они похожи на медиасражения, творчество и PR могут работать вместе, но только если это не плохо подготовленное творчество.

Вечером 26 сентября в атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа прошла XX юбилейная церемония награждения победителей международной премии в области развития связей с общественностью PROBA Awards. В этом году конкурс собрал рекордное количество заявок – более 360. Участники соревновались в 14 номинациях. Впервые в истории премии была учреждена номинация "Выбор Государственного Эрмитажа", в которой победил проект от ТРЦ "Галерея". Лучшим PR-специалистом года стала Ирина Бахтина. Лауреатом в номинации PROBA Award for Lifetime Achievement, за неоценимый вклад в развитие отрасли, стал публицист Александр Цыпкин. С полным списком победителей премии можно ознакомиться на официальном сайте .

Еще одной ключевой темой Baltic Weekend 2019 стала информационная поддержка национальных проектов, которой была посвящена панельная дискуссия второго дня форума "Национальные проекты и барьеры в коммуникациях: как их преодолеть". Модератором секции выступила Лана Самарина, заместитель главного редактора ТАСС. Своими взглядами и рекомендациями поделились: Алексей Гореславский, заместитель главы управления общественных проектов Администрации Президента РФ, Максим Филимонов, управляющий директор по внешним связям и коммуникациям РЭЦ, Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения РФ, Евгений Новиков, пресс-секретарь Минкомсвязи РФ, Андрей Самохин, старший вице-президент, руководитель блока маркетинга и коммуникаций ВЭБ.РФ. В рамках дискуссии было представлено исследование РАСО, посвященное массовым коммуникациям национальных проектов в госзакупках. Основной тезис секции – хватит продвигать нацпроекты как "напроекты", "нужно продвигать мечту".

Кроме того, за два дня форума прошло шесть круглых столов, посвященных актуальным вопросам, последним трендам и эффективным инструментам. В первый день форума эксперты обсудили, что делать, если вам бренд попал в кризисную ситуацию, как пиарщику удержать баланс личной и корпоративной позиции, чем может быть полезен коучинг для PRa.

Во второй день состоялись круглые столы, посвященные цифровой реальности и возможностях работать с аудиторией, вопросу создания личного бренда и dream-team, а также роли современных медиа, цифровых платформ и искусственного интеллекта.

Возрастная категория 16+.

Официальный партнер Форума – МегаФон

Генеральный информационный партнер – ТАСС

Генеральный радиопартнер – Business FM

Генеральный телевизионный партнер – Канал 78

Генеральный международный партнер – Sputnik

Генеральный отраслевой партнер – Sostav.ru

Официальный радиопартнер – Эхо Москвы

Официальный междынародный партнер – Cision

Образовательный партнер – MACS

Официальные информационные партнеры – Интерфакс, Сноб, 1st MediaInvest

Информационные партнеры форума – Российская газета, Mediabitch (PR Bee), Дни.ру, SCAN, PR News, Event Live, Business Daily, Live Communications Magazine, HH.ru, ФедералПресс

Ассоциации – Ассоциация менеджеров, АКОС, РАСО, АКМР, IABC, REMA, REPA, АКАР, РАМУ, АКМР, РАЭК, НОАМ, IPR Belarus