Совет Российско-Китайской Ассоциации медуниверситетов пройдет в Тюмени с 8 по 12 октября

ТАСС, 4 октября. Проект президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина – Совет Российско-Китайской Ассоциации медицинских университетов (РКАМУ) – состоится в Тюмени с 8 по 12 октября. В настоящее время РКАМУ объединяет 110 лучших медицинских вузов РФ и КНР, и число их растет.

Масштабное мероприятие проходит в Тюмени благодаря тому, что ее успехи признаны в медицинском и научном мире. В дни проведения Совета пройдет и Российско-Китайский симпозиум по нейрохирургии под эгидой Asian Congress of Neurological Surgeons, а также совместное заседание Общего собрания Ассоциации "Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений".

Тюмень готовится принять для участия в симпозиуме около 150 ведущих специалистов по нейрохирургии. В числе гостей не только врачи из Китая, но и из других стран, например, Бразилии. В рамках симпозиума планируется проведение лекций, мастер-классов и показательных операций по актуальным вопросам нейрохирургии (эндоскопическая нейрохирургия, хирургия эпилепсии, хирургия основания черепа).

Лекции и практические мастер-классы будут проведены в Федеральном центре нейрохирургии (ФЦН) и на территории морфологического центра города. С 2016 года на базе учреждения открыта и работает единственная в стране кафедра нейрохирургии Института профессионального образования Первого МГМУ имени И.М. Сеченова.

В Тюмени практикуется несколько форм обучения – ординатура по нейрохирургии для выпускников российских и зарубежных медицинских вузов, повышение квалификации врачей-нейрохирургов из всей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, и подготовка в аспирантуре.

Мероприятие организовано под патронажем правительства Тюменской области и лично губернатора тюменского региона Александра Моора. Глава региона делает ставку на качественную медицину и ее развитие.

О РКАМУ

Российско-Китайская Ассоциация медицинских университетов была создана по инициативе Владимира Путина и Си Цзиньпина и находится под их патронажем. Учредительный съезд РКАМУ состоялся 1 июля 2014 года.

Исторически этому мероприятию предшествовало важнейшее внешнеполитическое событие в жизни обеих стран – шанхайский визит президента РФ.