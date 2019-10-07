В Москве состоялся полумарафон "Моя столица"

Москва, 7 октября. Университетская площадь Москвы превратилась в беговую трассу 6 октября. Около 8 тыс. профессиональных спортсменов и бегунов-любителей собрались на Воробьевых горах, чтобы завершить пятый юбилейный сезон "Фармэко – Бегом по Золотому кольцу" полумарафоном "Моя столица".

Финальный забег серии выделился среди других стартов этого года самой разнообразной географией. "Моя столица" собрала представителей в возрасте от четырех до 84 лет из 17 стран: России, Азербайджана, Великобритании, Венгрии, Вьетнама, Германии, Израиля, Китая, Люксембурга, Мексики, Нидерландов, Польши, США, Таджикистана, Украины, Франции и Японии. Россия была представлена 58 регионами.

В торжественной церемонии открытия, награждении победителей и призеров принимали участие начальник Управления по работе с физкультурно-спортивными организациями департамента спорта города Москвы Дмитрий Краснюков, заместитель председателя комитета Тульской области по спорту Александр Россихин, основатель проекта "Бегом по Золотому кольцу" Андрей Кричмара, председатель совета директоров "ООО Фармэко" Владимир Бабий, а также двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова, двукратный призер Олимпийских игр, российская легкоатлетка Олеся Зыкина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Замолодчикова.

Взрослые участники 50-го старта "Фармэко – Бегом по Золотому кольцу" боролись за медали на традиционных дистанциях 3 км, 10 км и 21,1 км. Стартовую колонну полумарафона возглавили тандемы спортсменов Благотворительного фонда развития инклюзии в спорте "БольшеЧемМожешь".

В рамках забега впервые состоялась командная эстафета в три этапа, длина первого из которых – 4500 м, а второго и третьего – 8300 м. Самая быстрая команда по итогам этого сезона, ЛСК "Череповец" в составе Андрея Маганова и Игоря Шарова, в качестве награды за отличный результат получила возможность пробежать финальную эстафету вместе с Олесей Красномовец, серебряным призером Олимпийских игр 2004 года, чемпионкой мира и Европы. С результатом 1 час 15 минут 17 секунд команда стала второй: молодая ярославская команда опередила их на 2,5 минуты.

Юные бегуны и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья проверяли свои силы в забегах на 300 м и 600 м. Но даже традиционные этапы на юбилейном старте были не такими, как обычно. Так, пейсмейкерами на забегах у девочек и мальчиков на 300 м стали чемпионка Европы по бегу на 3000 м в помещении, действующая чемпионка России по полумарафону Елена Коробкина и участник летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, четырехкратный чемпион России и трехкратный призер командного чемпионата Европы по легкой атлетике Николай Чавкин.

После детских забегов легкоатлеты вышли на старт дистанций 10 км и 21,1 км, в результате чего Николай Чавкин с финишным временем 1 час 8 минут 43 секунды стал абсолютным победителем полумарафона "Моя столица". Лилия Войцицкая, преодолев 21,1 км за 1 час 26 минут 05 секунд, одержала победу в женской категории. Абсолютным лидером дистанции 10 км стал Алексей Попов, который пришел к финишу за 30 минут 45 секунд, установив рекорд трассы. Елена Коробкина с результатом 34минуты 55 секунд стала первой среди девушек.

Помимо награждения участников, призеров и победителей дистанций, на финальном старте серии были отмечены спортсмены, проявившие особую любовь к бегу. Медали "За приверженность бегу" получили участники, пробежавшие более восьми стартов в сезоне 2019 года на дистанциях 10 км, 21,1 км и в командной эстафете. Награждение приверженцев бега началось на предпоследнем этапе сезона, в Ростове, и завершилось в Москве. Кроме взрослых бегунов, без внимания не остались и юные любители бега, пробежавшие более восьми стартов проекта.

Для всех участников юбилейного старта серии "Фармэко – Бегом по Золотому кольцу" было организовано горячее питание и чай, а на время ожидания стартов бегунам выдавали термоодеяла и дождевики. Многочисленные мастер-классы и интерактивные площадки от партнеров проекта стали еще одной возможностью влиться в спортивную атмосферу.

Возрастная категория 0+.