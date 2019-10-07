Турецкие специалисты пройдут стажировку на Калининской АЭС

ТАСС, 7 октября. На площадке Калининской АЭС сотрудники АЭС "Аккую" (Турция) приступили к стажировке, которая продлится до ноября 2019 года.

Программа стажировки иностранных специалистов включает в себя теоретические курсы по профилю подготовки - обеспечение радиационной безопасности, культуры безопасности, охраны труда.

Особое внимание будет уделено практическому обучению, которое будет проходить непосредственно в оперативных сменах отдела радиационной безопасности на энергоблоках второй очереди станции.

Сотрудники ОРБ Калининской АЭС расскажут турецким коллегам о ведении радиационного контроля окружающей среды, радиационно-технологического и дозиметрического контроля, парке стационарных и переносных приборов радиационного контроля и проведении измерений радиационной обстановки.

"Современная система подготовки и поддержания квалификации персонала Калининской АЭС является залогом надежной и безопасной эксплуатации энергоблоков, а обеспечение этой подготовки – одна из ключевых задач предприятия. Мы готовы делиться нашими знаниями и наработками, профессиональными компетенциями с иностранными коллегами для тиражирования российского производственного опыта," - подчеркнул главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев.

Стажировка турецких специалистов на Калининской АЭС организована в рамках реализации стратегии Госкорпорации "Росатом" и Концерна "Росэнергоатом" по развитию международного бизнеса. Стратегия предполагает оказание поддержки иностранным государствам на всех этапах жизненного цикла создания и развития атомной энергетики: от строительства АЭС до подготовки высокопрофессионального персонала.

Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.