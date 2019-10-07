Заседание Совета РКАМУ пройдет 8-12 октября в Тюмени

ТАСС, 7 октября. Заседание Совета Российско-Китайской Ассоциации медицинских университетов (РКАМУ) пройдет 8-12 октября на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. Проведение Совета РКАМУ позволит дать мощный импульс для сотрудничества в сфере медицинской науки и практики, международного медицинского образования, создать потенциал для развития медицинского и фармацевтического производства, инвестиций. Об этом сообщили в понедельник в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени.

В ФЦН добавили, что в состав Российско-Китайской Ассоциации медицинских университетов сегодня входят ректоры 110 медицинских и фармацевтических университетов нашей страны и Китая. Каждый медицинский университет международного уровня, к которым относятся все, например, китайские ВУЗы – это огромный клинический, образовательный, научный, производственный кластер, со множеством клиник, институтов и лабораторий. Они занимаются очень широким комплексом наук о живом: биотехнологиями, фармацевтическими исследованиями и производством, генетикой, онкологией во всех ее разветвлениях, медицинской техникой, 3D-принтингом, цифровыми технологиями, большими данными и многими другими направлениями из области генетики.

Налаживание контактов с мощными и современными китайскими университетами – это предпосылки не только формирования в Тюмени медицинского образовательного и научного кластера мирового уровня, но и реальная возможность развить в регионе высокотехнологичные и инвестиционно привлекательные научные отрасли, связанные со здоровьем человека: исследовательские лаборатории в области лекарственных препаратов, генетики, биоинженерии, фармпроизводство, производство медицинских изделий и оборудования и целый ряд других направлений. Эта задача находится в прямой синергии с проектом создания в Тюмени научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня в рамках национального проекта "Наука".

Продемонстрировать свои наработки сможет кафедра нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Сейчас в Тюмень приезжают на несколько лет обучения резиденты из стран дальнего и ближнего зарубежья (Колумбии, Саудовской Аравии, Судана, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии), и ежегодно география стремительно расширяется. Образовательная система обучения на кафедре выстроена так, что для обучения российских и иностранных резидентов ежемесячно приезжают в Тюмень мировые лидеры нейрохирургии, делятся опытом, технологиями, обучают практическим нейрохирургическим навыкам. В сочетании с созданной профессором Альбертом Суфиановым уникальной многокомпонентной учебно-практической лабораторией этим достигается скорейшее получение учениками компетенций и навыков мирового уровня, что позволяет им по окончании резидентуры быть конкурентоспособными в любой клинике планеты.

Имеются большие и реальные планы по обучению нейрохирургии китайских резидентов, поскольку в федеральном центре нейрохирургии для обучения созданы уникальные по мировым меркам условия и возможности.