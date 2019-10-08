Правительство Югры дарит родителям первоклассников цифровые подарки

ТАСС, 8 октября. Уникальный цифровой подарок первыми получили жители Ханты-Мансийска. На мероприятиях, посвященных Дню Интернета Губернатор Югры Наталья Комарова вручила родителям первоклассников кейсы безопасности с сертификатами на использование программного продукта "Kaspersky Safe Kids" и брошюрами "Как выжить в цифровом мире".

Именно этот программный продукт, одобренный ведущими независимыми экспертами России, был выбран Депинформтехнологий Югры совместно с Департаментом образования Югры и Югорским НИИ информационных технологий в качестве программного обеспечения, отвечающего требованиям комплексной безопасности ребенка. 25,6 тыс. закупленных кейсов безопасности будут вручены родителям первоклассников во всех муниципалитетах Югры.

Программный продукт, установленный на мобильный телефон родителя, будет фиксировать местоположение ребенка, мгновенно сообщит, если ребенок выйдет за пределы разрешенного периметра. С помощью нового приложения каждый родитель сможет отследить – как долго ребенок использует мобильное устройство. Мама или папа получат возможность самостоятельно устанавливать – сколько времени ребенку можно находиться в интернете. Родители будут получать отчеты о действиях ребенка в интернете, о характере запросов, о друзьях в социальных сетях, об установке ребенком приложений. Также родители всегда смогут получить информацию даже о заряде батареи мобильного устройства ребенка. Цифровым подарком могут воспользоваться оба родителя, то есть возможность установки приложения по лицензии есть и у мамы, и у папы. Кроме этого, если в семье еще есть школьники, можно установить контроль и за ними. Единственное условие для использования новой цифровой системы безопасности – наличие мобильных телефонов у родителя и у ребенка.

"Это действительно блестящая практика Югры, которая в будущем должна внедряться и в других регионах. Использование новых технологий для обеспечения безопасности детей - совершенно логичный подход. Исходя из существующих реалий, гаджет у ребенка – совершенно нормальная ситуация. Нельзя запрещать, необходимо контролировать и своевременно делать выводы. Этот очень интересный проект Югры будем ставить в пример другим", - отметил Евгений Гурарий, прибывший в Югру по поручению полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

"Наш проект родительского контроля приходит на помощь семье. С новым приложением родителям будет намного проще изучить своего ребенка, проконтролировать его, помочь в сложной ситуации, принять экстренные меры. Добавлю, что в дальнейшем программный продукт "Kaspersky Safe Kids" мы планируем распространять для всех учащихся Югры с 1 по 5 классы. Первоклассники – лишь первый этап", - сообщил директор Депинформтехнологий Югры Павел Ципорин,

Большая работа по внедрению цифровой системы безопасности детей в Югре только начинается. В апреле этого года эти вопросы были поставлены на конференции по безопасности детей в сети интернет, которая проходила в Сургуте. Следующий этап - получение "обратной связи" от родителей, чтобы продолжить работу еще более эффективно.