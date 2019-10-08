В Москве состоится VI Семейный финансовый фестиваль

Москва, 8 октября. В Москве 23 ноября состоится Семейный финансовый фестиваль — мероприятие, где каждый член семьи сможет улучшить свои знания в области финансовой грамотности через игры и развлечения. Фестиваль проводится с 2017 года и неизменно получает признание и высокие оценки участников. В этот раз он снова объединит родителей, детей, воспитателей, педагогов, экспертов в различных сферах управления личными финансами, чтобы помочь им развить навыки адаптации в мире финансовых отношений и приобрести необходимые знания в области финансовой грамотности.

Гости фестиваля на один день превратятся в жителей города финансового будущего с собственной валютой и инфраструктурой: банком, библиотекой, школой, университетом, магазином и еще 15 локациями. Путешествуя по городу, участники узнают, каким станет их личный или семейный бюджет, если они изменят привычную стратегию своего финансового поведения или, наоборот, будут придерживаться прежнего курса.

Что можно сделать сегодня, чтобы жить в достатке завтра? Ответ на этот вопрос можно будет найти в каждой локации фестиваля. В течение дня там будут проходить разнообразные мероприятия на тему грамотного обращения с деньгами. Формат мероприятий будет игровым, и это позволит сделать процесс обучения максимально доступным и интересным. Участников ждут публичные лекции и открытые дискуссии с участием известных спикеров, творческие мастер-классы, презентации лучших проектов Минфина России по финансовой грамотности, интеллектуальные финансовые баттлы для всей семьи, игровые уроки, экономические настольные игры, образовательные спектакли и мюзиклы, мультфильмы, конкурсы и многое другое.

Школьники узнают, как считать деньги, как рационально экономить, как и на что целесообразно копить средства, как отличать потребности от желаний и как ставить финансовые цели. Подросткам расскажут об образовании и компетенциях будущего, а также о том, как правильно распоряжаться деньгами, избегать финансовых ошибок и прогнозировать свое финансовое будущее. Взрослые участники смогут получить бесплатные консультации по вопросам финансового планирования и защиты прав потребителей. Кроме того, у них будет возможность посетить лекции и мастер-классы, на которых эксперты расскажут о финансовой грамотности в цифровом мире, инструментах для сохранения и приумножения сбережений, современных сервисах в сфере управления личными финансами, безопасности при использовании онлайн-банкинга, автоматизации платежей и переводов.

Своими впечатлениями о мероприятии поделилась Людмила Ольховская, мама двоих детей и постоянная участница фестиваля: "Семейный финансовый фестиваль — это полезное мероприятие для всех возрастов. Дети могут соприкоснуться с миром финансов в доступном и интересном формате, а взрослые — с пользой провести время на лекциях и получить бесплатные финансовые консультации. С нетерпением ждем осенний фестиваль!"

Фестиваль является завершающим мероприятием VI Всероссийской недели сбережений, организованной в рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации". Директор департамента международных финансовых отношений Минфина России Андрей Бокарев отметил, что Семейный финансовый фестиваль — это уникальный формат полезного семейного досуга, где на одной площадке собрано более 80 различных мероприятий, способствующих развитию ответственного подхода к финансам, как для взрослых, так и для детей.

Вход на фестиваль свободный при условии предварительной регистрации на сайте familymoneyfest.ru.

Место проведения: Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (г. Москва, Стремянный пер. д. 28, с. 1).

Время проведения: с 11:00 до 18:00.

Возрастная категория 6+.

Семейный финансовый фестиваль — первое в России мероприятие, направленное на повышение финансовой грамотности всей семьи, которое проводится дважды в год — весной и осенью. Фестиваль проходит при поддержке Минфина России, не имеет аналогов за рубежом и был успешно апробирован в Москве в апреле 2017 года, подтвердил востребованность и актуальность в ноябре 2017 года, в мае и ноябре 2018 года, в мае 2019 года, получив высокую оценку участников, экспертов и СМИ. За всю историю фестиваля его посетили более 12 000 человек, поддержку ему оказали более 90 организационных и информационных партнеров.