Москва, 8 октября. Ассоциация менеджеров провела форум "Будущее управленческих профессий" (16+) в рамках цикла мероприятий, посвященных 20-летию организации. Модератором пленарной секции выступил Кирилл Токарев, ведущий РБК ТВ.

Участники делового события к перспективным навыкам успешного лидера будущего причислили все те, что имеют отношение к процессу коммуникации, эмоциональный интеллект, умение брать ответственность, заботиться об охране окружающей среды.

"Новые времена несут с собой новые вызовы, заново перекраивая границы профессий и отраслей. На форуме мы обсудим, как и где найдут свое место менеджеры в новом технологическом укладе в эпоху тотальной цифровизации и наступающего искусственного интеллекта, какие новые компетенции и управленческие подходы потребуются для развития бизнеса", - открыл событие Дмитрий Зеленин, президент-основатель Ассоциации менеджеров.

И представил портрет топ-менеджера 2019 года, который Ассоциация менеджеров по традиции создает на основе опроса участников рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров", опубликованного "Коммерсантом". Если в прошлые годы разрыв между топ-менеджерами мужчинами и женщинами сокращался, то в этом году снова увеличился и составил 61% к 39%. Средний возраст участников рейтинга – 41 год, в браке находятся 79% руководителей.

В топ-15 наиболее важных навыков и компетенций, которые топ-менеджеры считают критически важными для своей профессии, вошли креативность, быстрая обучаемость и быстрое освоение новых технологий в рамках своего профессионального функционала, умение работать в условиях неопределенности, эмоциональный интеллект, умение видеть и учитывать бизнес-драйверы из других профессиональных областей внутри компании.

Ответили топ-менеджеры и на вопрос об инвестировании в цифровые технологии: 48% респондентов считают, что еще рано подводить итоги и рассчитывать отдачу от инвестиций. В то же время треть менеджеров отмечают, что инвестиции в цифровые технологии окупились в их компании.

Форсайт-исследование "Будущее управленческих профессий" представил Александр Чулок, директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Результаты масштабного исследования показали, как глобальные тренды влияют на конкурентоспособность компаний и изменяют компетенции топ-менеджеров. Среди ключевых вызовов, на которые стоит обратить внимание, - тотальная цифровизация экономики; переход к экономике впечатлений, шеринг-экономике; усиление экологических требований; кастомизация продуктов и услуг; неизбежное старение населения - объем "серебряной экономики" оценивается в $15 трлн.

В топ-5 навыков и компетенций, которые будут наиболее значимы для высшего руководителя через пять лет, вошли: умение видеть возможности в сложной, неопределенной среде; эмоциональный интеллект; комплексное многоуровневое решение проблем; высокие способности к обучению; разработка видения и умение объединить людей вокруг него; способность к критическому мышлению. "Может быть, наше российское умение находить решения в ситуации "надо было вчера" и есть та уникальная компетенция будущего?" - заключил эксперт.

Раиса Полякова, генеральный директор KFC в России и СНГ, поделилась видением трех главных задач, стоящих перед лидером. Он должен совершенствовать свои компетенции, быть катализатором изменений внутри компании и принимать на себя ответственность за позитивные перемены в обществе. "Мы – те люди, которые должны преобразовывать окружающий мир: участвовать в разработке законодательных инициатив, обсуждать профессиональные стандарты, развивать социально значимые проекты", - пояснила Полякова.

"Давайте учиться у стартапов, их тысячи успешных, и есть чему поучиться. Зачастую они обходятся без жестких функциональных привязок. Но надо признаться, что как только некий стартап, будь то Uber или в свое время Yandex, Google, превращается в корпорацию, становится публичным и понятным для инвесторов, он обрастает функциями. Функции – неизбежные детали управления большой корпорацией. Внутри корпорации могут быть маленькие команды, в которых функции смешиваются и далее управляются неким лидером, некой идеей", - призвал генеральный директор ПАО "ВымпелКом" Василь Лацанич.

Говоря о том, что топ-менеджеры должны смотреть в будущее, генеральный директор ПАО "ВымпелКом" Василь Лацанич сформулировал тезис "нужно менять работу, задачи, окружение". "Что касается профессий, то большинство из них будут существовать и пять, и десять лет, но их значение серьезно изменится. Люди не исчезнут под влиянием роботизации, изменятся их роли так же, как поменялись наши", - резюмировал спикер.

"Главным активом любой компании становится человеческий капитал. И до сих пор было странно насколько бесхозно мы как руководители к нему относились. В свое время лордом Кельвином была произнесена фраза: "Нельзя улучшить то, что нельзя измерить". Мы никогда не пытались в режиме реального времени измерить счастье нашего человеческого капитала. Теперь это стало возможно с помощью искусственного интеллекта", - продолжил дискуссию Давид Ян, основатель и председатель совета директоров группы компаний ABBYY.

"Конечно, искусственный интеллект становится частью нашей повседневной и корпоративной жизни", - констатировал Ян.

О том, как роботизация повлияет на будущее управления, высказался Александр Чуб, президент группы компаний "Русские Башни": "Несмотря на быстроизменяющийся мир, роль человека в процессе принятия решений остается незаменимой константой. Меняются, усовершенствуются лишь средства, которые помогают более обоснованно и оперативно принимать решения. Роботизация и искусственный интеллект относятся к тем категориям и обстоятельствам, которые должны сделать жизнь человека более эффективной, качественной и яркой, поскольку позволят не тратить время на рутинные действия и операции, высвобождая его для решения творческих задач".

"Россия является признанным лидером по качеству и уровню развития человеческого капитала во всем мире. Однако уже сейчас мы видим, что руководители бизнеса в России столкнутся с теми же вызовами, которые возникают при адаптации к Четвертой промышленной революции", - отметил Иан Коулберн, главный исполнительный директор "Делойта", СНГ.

Филипп Пегорье, президент ALSTOM Россия, коснулся этического аспекта взаимодействия искусственного интеллекта (AI) и человека, а Александр Чуб, режиссер, обладатель "Серебряного Георгия", объяснил, почему AI не сможет перевесить значимость работы человека.

На дальнейших четырех сессиях форума модераторы консолидировали мнения профессионалов по поводу будущего управленческих профессий в базовых сферах.

Тренды в коммуникациях:

Александр Цыпкин, публицист, председатель Комитета по внутрикорпоративным коммуникациям Ассоциации менеджеров: "Первый тренд – цифровизация в том смысле, что каждый стал средством массовой информации. Второй – популяризация офлайн, офлайн-встречи становятся все более популярными: мы переели цифры. Третий – все более ценными становятся такие навыки, как эмпатия, симпатия, креатив".

В финансах:

Максим Лапин, финансовый директор Московской биржи: "Получается, что профессия переопределяется с chief financial officer (главный финансовый директор) на chief functional officer (главный функциональный директор). По одной простой причине, что как только кто-то владеет данными, тот начинает владеть ситуацией. И по эффективности маркетинга и воронки конверсий, и окупаемости проектов, и скорости обработки запросов, и так далее. Поэтому сейчас от CFO требуется уметь вникать в любую тематику через финансовый срез. Но не самому, а через управление командой".

В маркетинге:

Артем Засурский, вице-президент по стратегии АФК "Система": "Функция классического маркетинга будет со временем все больше дисконтироваться по мере развития новых технологий. Искусственный интеллект позволит еще глубже анализировать и лучше понимать потребности и особенности поведения потребителей. А за человеком с креативным мышлением останется формирование этих потребностей и поиск наилучших способов их удовлетворения. Для этого нужно отлично разбираться в психологии, когнитивных, социальных науках и обладать таким набором soft skills (гибкие навыки), которые пока не доступны машине".

В HR:

Елена Витчак, профессор Сколково: "Ключевые тренды – повышение производительности труда, повышение уровня компетентности персонала, что делать с компетенциями: учить – не учить, развивать – не развивать, от концепции long-life-learning (непрерывное образование) никуда не деться, люди будут менять профессии".

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Ассоциация менеджеров – одно из ведущих деловых объединений России. Деятельность Ассоциации менеджеров нацелена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. Ассоциация менеджеров образована в 1999 году. За годы работы Ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.