Стартовали мероприятия Молодежной программы FINOdays

Москва, 8 октября. Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 вчера, 7 октября, открыли мероприятия Молодежной программы FINOdays .

Молодежная программа началась с мастер-классов по презентации проектов и технологических продуктов от партнера Хакатона Qiwi.

После проведения мастер-классов стартовал Хакатон – главное событие FINOdays, в ходе которого студенческие команды будут состязаться в решении бизнес-кейсов от лидеров финансового рынка.

Среди кейсов: создание p2p магазина для самозанятых, реализация проекта на блокчейне с большим количеством участников сети, геймификация, решение для кэш-менеджмента, идентификация пользователей агрегатора банковских продуктов, создание маркетплейсов, создание биометрической системы идентификации и многое другое.

В финале, 8 октября, команды защитят свои решения перед жюри, в состав которого войдут представители ведущих банков и финтех-компаний. На следующий день, 9 октября, состоится суперфинал, в котором три победителя поборются за призовые места. Призовой фонд Хакатона составляет 1 млн рублей. Участников FINOdays также ждут: встреча с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, мастер-классы и воркшопы от экспертов финтех-индустрии, нетворкинг, спортивные мероприятия и многое другое.

Организатор FINOPOLIS 2019 – Банк России. Оператор – Фонд Росконгресс.

Возрастная категория 6+.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 206 стран и территорий, более 15 тыс. представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены более 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 94 стран мира.