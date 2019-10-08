На VI форуме "Сообщество" обсудят тему "Городская среда как элемент народной дипломатии"

Москва, 8 октября. Шестой в этом году форум Общественной палаты ОП РФ "Сообщество" состоится 9 октября в Белгороде, одном из крупнейших городов Центрального федерального округа. Тема форума — "Доступное жилье".

Эксперт двух форумных площадок ("Преобразование и благоустройство застроенных территорий" и "Развитие арендного жилья") член Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Светлана Кузнецова рассказала об интернациональной составляющей обсуждаемых тем. Так, по ее словам, в Белгородском государственном университете (БелГУ) обучаются около 3,5 тыс. иностранных студентов, что предъявляет определенные требования к городской среде, коренным жителям и инфраструктуре.

"Многие иностранцы предпочитают жить не в общежитиях, хотя для университетских специалистов это удобнее, если все сконцентрированы в одном месте, потому что это определенная защита безопасности. Но тем не менее многие студенты снимают жилье. Вот мне интересно, насколько востребовано арендное жилье в Белгороде студентами-иностранцами. Это я планирую узнать на одной из секций, а также о том, каким образом взгляд иностранцев влияет на формирование городской среды в Белгороде", — поделилась ожиданиями Кузнецова.

Она также уточнила, что, как правило, тема иностранцев, проживающих в России, не обсуждается и остается за кадром, однако с учетом того, что БелГУ стоит на 10-м месте в списке вузов России по количеству студентов из-за границы, это очень важно. "При присутствии других культур это всегда проблема, но, с другой стороны, это возможность синергии и выдачи чего-то необыкновенного", — заключила эксперт.

Член ОП РФ также рассказала о том, что городская среда в месте, куда приезжают иностранцы, — это, по сути, элемент народной дипломатии. "Кто-то останется в городе и будет заинтересован в том, чтобы стандарты жизни были достаточно высокими, а кто-то уедет к себе на родину, но с друзьями отсюда и воспоминаниями о городе, которые будут формировать тот самый образ России, который будет противопоставляться негативной пропаганде. Потому что личный опыт, личные ощущения всегда перебивают то, что говорят по телевизору. Это наши послы мира за рубежом", — уточнила участник форума.

Кузнецова также высказала мнение о том, что городам, в которых проводятся форумы "Сообщество", несказанно везет, потому что это площадка, на которой встречаются власть, федеральная Общественная палата с набором лучших социально ориентированных практик со всей России и население. Соответственно, форум превращается в возможность для местных жителей заявить о себе и доказать властям интерес и качество своих проектов.

"Когда ты постоянно работаешь в одном регионе, очень сложно выйти за рамки и найти неожиданные решения. А когда к тебе, на твою площадку, приезжают эксперты, которые по всей России работают, видят какие-то нюансы и могут этими нюансами поделиться, то сразу возникают возможности решения твоих собственных проблем на месте. Поэтому, конечно, форум "Сообщество" — это очень хорошая площадка для того, чтобы посмотреть на соседние регионы и понять, что нас объединяет и где мы можем вместе с инициативами выходить к федеральной власти для того, чтобы законодательство менялось и какие-то общественные инициативы продвигались. После форумов активизируется общественная жизнь, и у людей появляются перспективы и на решение проблем, и на развитие в каком-то более ускоренном темпе", — сказала специалист в области межкультурных коммуникаций.

Регистрация на форум участников и СМИ открыта по ссылке: форумсообщество.рф/белгород.

Форум "Сообщество" в Белгороде завершит серию региональных форумов Общественной палаты, которые в этом году также состоялись в Махачкале, Владикавказе, Улан-Удэ, Архангельске и Мичуринске. Итоговый форум "Сообщество" пройдет 31 октября — 1 ноября в Москве. Регистрация для участников и СМИ доступна по ссылке: форумсообщество.рф/москва.

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