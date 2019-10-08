На СМЭФ-2019 зарегистрировалось уже более 800 участников

Брянск, 8 октября. На Славянский международный экономический форум зарегистрировалось уже более 800 участников. Среди них делегации и представители профессиональных ассоциаций, IТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодежи Республики Беларусь, Республики Сербия, Республики Болгария, Приднестровской Молдавской Республики, Польши, Испании, Тайваня и Кореи, а также Воронежской, Рязанской, Курской и Орловской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

Регистрация открыта до 16 октября на официальном сайте проекта. Участие в форуме бесплатное.

Также продолжается прием заявок на организацию деловых встреч в рамках работы "Биржи контактов".

VIII Славянский международный экономический форум пройдет в Брянске 18 октября 2019 года. Форум инициирован правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.

Основная тема СМЭФ-2019: "Сбережение и приумножение человеческого потенциала".

В рамках форума состоятся пленарное и 12 тематических заседаний. Специальное заседание будет посвящено итогам СМЭФ-2018 "Экономика в цифровой экосистеме". Традиционно работу СМЭФ будет сопровождать Выставка ключевых участников и партнеров проекта.

На форуме будут обсуждаться вопросы создания новых рабочих мест через развитие приоритетных отраслей экономики, вопросы сохранения сельских территорий, улучшения среды проживания.

Важнейший тренд обсуждений будет касаться проблем сбережения народа. Эта задача стоит перед регионами центральной России, а также перед всеми славянскими странами. Низкая рождаемость, старение населения стали негативными явлениями этих территорий. На форуме будут подняты вопросы государственной поддержки рождаемости, развития современной системы здравоохранения, улучшения качества жизни населения.

Партнер форума – АО "Россельхозбанк". Телекоммуникационный партнер – ПАО "Ростелеком". Спонсоры - АО "МЕТАКЛЭЙ", АО "Чистая планета", ПАО Сбербанк, GE Healthcare в России/СНГ.

Возрастная категория 18+.