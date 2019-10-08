В Москве наградили победителей Всероссийского конкурса рисунков проекта "Театр-дети"

Москва, 8 октября. В Детском музыкальном театре имени Н.И. Сац состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса рисунков, посвященных театру, и Детского всероссийского конкурса театральных рецензий "Пишем о театре!". Победителями проекта стали дети из восьми федеральных округов, победители фестиваля "Москва-театр-школа" и конкурса зрительских симпатий, прошедшего в социальной сети Вконтакте.

В церемонии награждения приняли участие художественный руководитель Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н.И. Сац, заслуженный деятель искусств РФ Георгий Исаакян, ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий и заслуженный учитель России, заведующая литературно-педагогической частью Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н.И. Сац Роксана Сац.

"Коллектив Театра Сац с большим энтузиазмом принял участие в этом празднике таланта и молодости. Ведь в проекте принимали участие необыкновенно яркие и талантливые ребята. И той особой энергетикой непосредственности и восхищения миром, искусством, этим жизнелюбием заряжаемся от юных и мы, взрослые. Убежден, что очень важно сформировать систему наставничества, когда состоявшиеся мастера искусств помогают начинающим дарованиям. Необходимо обеспечить персональное сопровождение для каждого ребенка, имеющего таланты в сфере искусства. Я уверен, что каждый ребенок, кто принял участие в проекте, почувствовал чуть большую уверенность в своих способностях, получил импульс для дальнейшего развития. И нынешнее воплощение проекта "Театр-дети" – это важнейший шаг на пути, в котором мне видятся очень большие перспективы", – сказал художественный руководитель Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н.И. Сац Георгий Исаакян.

За победу в региональном этапе конкурсов награждены юные театралы, получившие наибольшее количество баллов от региональных жюри, – всего 65 человек, представляющие восемь федеральных округов (ЦФО, СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО, УФО, СФО, ДФО). Победители получили грамоты от дирекции конкурсов, благодарственные письма от Министерства культуры РФ, памятные сувениры. Также в числе победителей те, кто получил путевку в МДЦ "Артек" на одну из летних смен 2020 года.

Победителями федерального этапа конкурса, которые получили наибольшее количество баллов от федеральных жюри, стали Баранова Валерия (г. Ревда, Свердловская область) и Крисанова Татьяна (г. Мурманск). Юные художницы получили дипломы от дирекции конкурса, благодарственные письма от Министерства культуры РФ и специальные призы.

В ходе церемонии также наградили трех авторов лучших рисунков – победителей конкурса зрительских симпатий, прошедшего в социальной сети "ВКонтакте". Еще три человека – победители фестиваля "Москва-Театр-Школа" – получили от дирекции специальные призы.

Во Дворце Суук-Су в "Артеке" (пос. Гурзуф, Крым) 11 октября 2019 года пройдет еще одна церемония награждения победителей конкурсов с участием представителя Министерства культуры РФ, ректора Российского института театрального искусства Григория Заславского и директора АНО "Русские сезоны" Алексея Лебедева.

Восемьдесят два ребенка из восьми федеральных округов получат награды за победу в региональном этапе конкурсов, семь детей получат награды за победу в федеральном этапе конкурсов, 37 детей – представители коллективов "Таблица умножения" и "Школа искусств – детский музыкальный театр" – получат награды за победу в фестивале "Москва-Театр-Школа".

Здесь же будет объявлен и показан спектакль, ставший лучшим в "театральной битве": творческое состязание проходило в течение осенней смены среди профильных театральных отрядов детских лагерей "Артека".

Финалисты конкурсов в конце сентября отправились в международный детский центр "Артек" в Крыму: для них была организована полноценная смена по новой специальной программе Art-ТЕАТР.

Возрастная категория 0+.

"Театр-дети" – масштабный культурно-социальный проект, приуроченный к Году театра в России. В реализации проекта участвуют Министерство культуры РФ, Союз театральных деятелей РФ, ГИТИС, РГИСИ, Школа-студия МХАТ, Театральный институт им. Б. Щукина, ВТУ им. М.С. Щепкина. Инициатива демонстрирует детям традиции мирового и русского театра, его историю и различные направления.

Среди задач проекта – проведение просветительских мероприятий с участием ведущих театральных коллективов и творческих вузов России, создание условий для развития творческих способностей, театрального искусства, приобщение детей к российскому духовному наследию и театральной культуре, популяризация театрального искусства среди молодежи, создание коммуникационной среды и условий для самореализации, повышение социальной и творческой активности подрастающего поколения.