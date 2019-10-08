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Конференцию "Открытый город" посетило около 1 тыс. молодых архитекторов

Также в мероприятии приняли участие 10 профильных вузов Москвы
Описание
© Пресс-служба проекта "Открытый город"

Москва, 8 октября. Около 1 тыс. молодых архитекторов посетили конференцию Москомархитектуры "Открытый город" и более 1,8 тыс. человек приняли участие во всех мероприятиях проекта этого года, более 100 студентов и практикующих специалистов выступили со сцены, 10 профильных вузов Москвы стали частью проекта.

В Москве 3 и 4 октября прошла ежегодная конференция "Открытый город", завершившая почти полугодовой одноименный образовательный проект, который Москомархитектура проводит четвертый год подряд для студентов и молодых архитекторов.

В этот году конференция проводилась на новой площадке – в реконструированном флигеле "Руина" музея архитектуры им. А.В. Щусева, знаковом пространстве, олицетворяющем собой три века русской архитектуры.

"Мне очень нравится формат конференции, который, с одной стороны, вовлекает ее участников в творческую деятельность, а с другой, дает возможность будущим архитекторам поработать с профессионалами отрасли, – отметил главный архитектор Москвы, куратор "Открытого города" Сергей Кузнецов. – Начиная проект четыре года назад, мы не были уверены, что он будет востребован. Но в итоге видим к нему большой интерес, растущее количество заявок на участие, и кураторам приходится проводить серьезный отбор среди желающих. Я верю, что новое поколение российских архитекторов будет лучше, сильнее, успешнее, чем мы, и уверен, что такие проекты, как "Открытый город", помогут в становлении будущих профессионалов".

Елизавета Лихачева, директор Государственного музея архитектуры им. А.В. Щусева, в своем приветственном слове подчеркнула, что для музея, цель которого хранить прошлое, важно также смотреть в будущее. Образование – это проверенный способ попытаться предугадать будущее. "Я верю, что у "Открытого города" будет долгая жизнь, – отметила Елизавета Лихачева. – Современная архитектура существует в странной ситуации, когда еще есть рудименты советской власти, и вместе с тем формируется современная архитектурная история страны. И участники конференции, которые ее создают, во многом определяют будущее архитектуры".

"Открытый город" стал, по существу, днем архитектуры в Москве, и это свершившийся факт. Нигде так не объединяются все архитектурные школы, как на этом замечательном, постоянно развивающемся празднике. Программа "Открытого города" поддерживает уровень и статус архитектурного образования, а то, что программу курирует главный архитектор Москвы, поддерживает статус этого мероприятия, – отметил Дмитрий Швидковский, ректор МАРХИ.

С приветственным словом к участникам конференции также обратились Сергей Юров, ректор института бизнеса и дизайна, Татьяна Пакунова, декан архитектурного факультета ГУЗ, Светлана Забелина, проректор МИТУ МАСИ.

В течение двух дней конференции посетителей ждали презентации проектов воркшопов и исследовательской программы "Наследие 2.0", 15 команд, выступающих на марафоне "Свое бюро" с рассказом о своих победах и неудачах, public talk, экскурсии по выставке "Открытый город", презентация выставки архитектурной фотографии и т. д.

Живой интерес у участников конференции вызвала презентация воркшопов, которые проходили в этом году под кураторством Blank Architect, Arteza, архитектурной мастерской Тотана Кузембаева, группы "Эталон" и бюро AHR Architects, компании "Сити-XXI век", архитектурной мастерской Николая Лызлова, бюро Тимура Башкаева, МАРШ Лаб. Стажеры занимались проектами трансформации Белорусского вокзала, благоустройства набережных и создания общественных зон. Важно отметить, что "заказчиками" проектов в этом году были не только кураторы, но и ведущие девелоперские компании Москвы, предложившие стажерам разработать элементы инфраструктуры для своих проектов.

Особое внимание в этом году было уделено работе с объектами культурного наследия. Этой теме была посвящена отдельная исследовательская программа "Наследие 2.0", в ходе которой студенты проанализировали возможность сохранения существующих и привнесения новых функций для объектов исторического наследия разных направлений.

Во второй день конференции спикеры марафона "Свое бюро" – основатели и управляющие партнеры – делились с участниками конференции личным опытом по созданию собственных компаний. Руководители бюро рассказывали, с какими сложностями им пришлось столкнуться в первое время, как они искали свободные ниши, объясняли, почему важно участвовать в конкурсах и как искать клиентов. Продвижение личного бренда – важнейшая задача для молодого специалиста, поэтому отдельная сессия конференции была посвящена тому, как сделать имя. Об этом на public talk "Архитектура на обложке" рассказали представители главных федеральных и специализированных СМИ.

Студенты – авторы самых интересных проектов, показанных на воркшопах, отмеченные кураторами и участниками Архсовета, были награждены поездкой в Голландию. Несколько человек за активное участие в воркшопах получили сертификаты на обучающие программы.

Награды станут возможны благодаря партнерам "Открытого города": компаниям Roca, Группа ПСН, Capital Group, Группа "Эталон", Сити XXI век, Synthesis, Софт Культура, META education.

"Открытый город" – проект, посвященный архитектурному и градостроительному образованию и карьере, проводится Москомархитектурой с 2016 года. Важнейшей целью мероприятия является вовлечение студентов архитектурных вузов в реальный рабочий процесс при участии ведущих специалистов из архитектурной и девелоперской среды. Проект включает серию воркшопов, лекций и экскурсий, защиту дипломов перед Архсоветом Москвы и Portfolio Review. Программная дирекция - "Правила общения", куратор исследовательского проекта "Наследие 2.0" – компания Citymakers. Разработка архитектурной концепции и дизайн проекта выставочного пространства – Nefa Architects.

Возрастная категория 18+.

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