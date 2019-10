Спортсмены из Чечни принимают участие в Кубке мира по парашютному спорту

Грозный, 8 октября. В штате Аризона США стартовал 22-ой Кубок мира по парашютному спорту World Cup of Formation Skydiving 2019. В соревнованиях представлены парашютисты из Австралии, Китая, Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Норвегии, Парагвая, Швеции, США, Нидерландов, Швейцарии и России. Участники соревнуются в шести дисциплинах: 4 – way FS, 8 - way FS, 4 - way Femile, VFS, Freestyle, Freefly.

Впервые в состав сборной России по парашютному спорту вошли спортсмены из Чечни. Молодая команда Александра Субботина и Максима Лемешенка, за плечами которой чемпионат России и участие в международных соревнованиях в Австралии, выступит в дисциплине Freestyle, состоящей из серии обязательных и произвольных элементов, выполняемых за семь прыжков с парашютом.

Фристайл – сложнейшая дисциплина парашютного спорта, ее суть заключается в выполнении различных фигур во время свободного падения при затяжном прыжке с парашютом. Команда по парашютному фристайлу состоит из двух человек: перформера и оператора. Увидеть работу спортсмена и произвести судейство можно по видеосъемке оператора, который не просто снимает в одной позе, а совершает различные трехмерные перемещения в воздухе.

Участие команды из Чеченской Республики в Кубке мира стало возможным благодаря появлению в регионе уникального аэродинамического комплекса Goodsky, где можно проводить подготовку спортсменов мирового уровня. Общая площадь комплекса, который расположен на территории Российского университета спецназа, составляет 140 га.

"Несколько месяцев наша команда тренировалась как в воздухе, так и в аэротрубе. Уникальные особенности комплекса Goodsky, большая аэротруба, ровный поток воздуха до 300 км в час, позволяют готовиться как к российским, так и к международным соревнованиям, - рассказал оператор команды Максим Лемешенок. - Этот Кубок мира для нас первый. Мы рассчитываем достойно представить республику и Россию в целом. Это значимое событие для нас, в том числе чтобы получить новый опыт и передать его молодому поколению, которое проходит обучение в нашем аэродинамическом комплексе в Чечне".

Награждение и церемония закрытия пройдут 12 октября.

