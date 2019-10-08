Опубликован шорт-лист окружного этапа конкурса "СМИротворец-Юг"

Москва, 8 октября. Экспертный совет отсмотрел 618 работ из 114 СМИ и определил номинантов очередного регионального этапа. В шорт-лист Южного федерального округа вошли 72 работы из 35 средств массовой информации. Жюри предстоит выбрать самые актуальные и профессиональные работы о межнациональных и этноконфессиональных отношениях. В его составе начальник управления информационной политики правительства Ростовской области Сергей Тюрин, главный редактор газеты "Перекресток", член правления Ростовского областного отделения Союза журналистов России Светлана Алипова, руководитель отделения Гильдии межэтнической журналистики в Томской области, шеф-редактор Агентства новостей ТВ2 Юлия Корнева, руководитель отделения Гильдии в Амурской области, главный редактор "Эхо Москвы в Благовещенске" Михаил Митрофанов, руководитель московского отделения Гильдии Петр Егоршев и президент Гильдии межэтнической журналистики, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.

Финальные мероприятия окружного этапа "СМИротворец-Юг" пройдут с 31 октября по 1 ноября в Ростове-на-Дону.

Номинация "Пресса"

- Газета "Волга", г. Астрахань;

-Газета "Голос правды", ст. Полтавская Красноармейского района Краснодарского края;

- Газета "Кореновские вести", г. Кореновск, Краснодарский край;

- Газета "Крымские известия", г. Симферополь, Республика Крым;

- Газета "МК на Кубани", г. Краснодар;

- Газета "Наше время", г. Ростов-на-Дону;

- Газета "Огни Кубани", г. Кропоткин, Краснодарский край;

- Информационно-издательский центр "Орбита", г. Знаменск, Астраханская область;

- "Российская газета – Юг", г. Ростов-на-Дону;

- Газета "Советская Адыгея", г. Майкоп, Республика Адыгея.

Номинация "Интернет"

- Портал 161.ru, г. Ростов-на-Дону;

- Сетевое издание "Волгоградская правда", г. Волгоград;

- Интернет-портал "Живой Ростов", г. Ростов-на-Дону;

- Интернет-портал "Кубанские новости", г. Краснодар;

- ИА "Новости Крым" (МИА "Россия сегодня"), г. Симферополь, Республика Крым;

- Интернет-газета "Степные вести" ("Теегин зянг"), г. Элиста, Республика Калмыкия;

- Газета "Туапсинские вести", г. Туапсе, Краснодарский край;

- Портал "Юга.ру", г. Краснодар.

Номинация "Телевидение"

- Телеканал "Астраханский региональный канал", г. Астрахань;

- ГТРК "Волгоград ТРВ", г. Волгоград;

- Телеканал "Дон 24", г. Ростов-на-Дону;

- Телекомпания ГТРК "ДОН-ТР", г. Ростов-на-Дону;

- Телеканал ГТРК "Калмыкия", г. Элиста, Республика Калмыкия;

- Телеканал "Кубань 24", г. Краснодар;

- ГТРК "Лотос", г. Астрахань;

- Муниципальное телевидение Волгограда, телеканал, г. Волгоград;

- ТВ-Шахтинская независимая студия – 33 канал, г. Шахты Ростовской области.

Номинация "Родные языки"

- Информационное агентство "Блокнот.ру", г. Ростов-на-Дону;

- Телекомпания ГТРК "ДОН-ТР", г. Ростов-на-Дону;

- ГТРК "Калмыкия", г. Элиста, Республика Калмыкия;

- Сетевое издание "Крымская газета", г. Симферополь, Республика Крым;

- Газета "Советская Адыгея", г. Майкоп, Республика Адыгея;

- Газета "Тамань", г. Темрюк, Краснодарский край;

- Радио "ФМ-на Дону", г. Ростов-на-Дону.

Прием работ на федеральный конкурс продлен до 10 октября 2019 года. У журналистов Сибирского, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Уральского округов еще есть время, чтобы подать свои работы. Финальные мероприятия запланированы на ноябрь 2019 года.

Конкурс "СМИротворец" в 2019 году проводится Федеральным агентством по делам национальностей по инициативе Гильдии межэтнической журналистики и при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ. Конкурс включен в Государственную программу Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики". Информационные партнеры конкурса ― ИА ТАСС, "Российская газета", Национальная ассоциация телерадиовещателей, Союз журналистов России, журнал "Русский репортер".

Информация о порядке предоставления работ находится в "Положении о конкурсе".

Материалы следует направлять на эл. адрес konkurs@nazaccent.ru или по почтовому адресу: 125009, Москва, Тверская улица, д. 7, а/я 92, Гильдия межэтнической журналистики, "СМИротворец-2019".

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