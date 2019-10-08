Артем Кирьянов: чтобы развивать строительство, надо придать энергии финансовой системе

В преддверии форума "Сообщество" в Белгороде, который пройдет 9 октября, первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю Артем Кирьянов рассказал об актуальных проблемах в сфере жилищной политики государства и о важности строительства, являющегося неотъемлемой частью экономики страны.

— Какие существенные минусы вы видите в реализации жилищной политики государства?

— Главными факторами, которые сегодня тормозят развитие жилищной политики, являются прежде всего финансовые. То есть мы на сегодняшний день видим, что финансирование строительства находится в достаточно напряженной ситуации, поскольку введенные недавно поправки, подразумевающие отказ от долевого строительства, конечно, во многом затрудняют действия застройщиков. Достаточно сложно, особенно для региональных компаний, найти собственные средства или получить кредитную линию банка для строительства жилья.

На сегодняшний день мы видим, что сокращается количество строительных организаций, сокращается количество объектов, которые будут построены в ближайшие несколько лет. И это происходит именно потому, что в условиях достаточно сложной экономической ситуации у строителей нет возможности опираться в том числе на средства граждан. Однако решение о переходе на эскроу-счета было принято в интересах людей, для защиты их прав. Все-таки долевое строительство в условиях жесткой экономической ситуации несет в себе значительные риски для населения. И мы видим, сколько крупных и, казалось бы, надежных компаний обанкротилось за последнее время, сколько денег потрачено федеральным центром и регионами для того, чтобы достроить дома и отдать людям те квартиры, за которые они уже давно заплатили; сколько усилий потрачено на то, чтобы помочь ипотечным заемщикам, оказавшимся в трудной экономической ситуации.

Для того чтобы развивать строительство, надо придать больше энергии финансовой системе, крупным системообразующим банкам, которые, на мой взгляд, пока еще не поняли, как работать в новых условиях, как финансировать строительство, что делать с эскроу-счетами. И собственно, не видно большого желания банковского сектора финансировать стройку, прежде всего потому, что это достаточно сложный и непрофильный актив, если что-то случается. Если стройка не доходит до завершения, до старта продаж, то банк остается с недвижимостью, которую ему необходимо реализовать намного дешевле рынка.

— Чего сегодня не хватает для того, чтобы сделать жилье для россиян более доступным?

— Мы упираемся в проблему доступности жилья в связи с тем, что высок процент по ипотечным ставкам. И несмотря на политику государства по снижению этих ипотечных ставок, в частности для отдельных слабозащищенных категорий, многодетных, снижение ставок для покупки нового строящегося жилья, все эти усилия на сегодняшний день еще не привели к тому, чтобы ставка была действительно низкой и действительно способной родить серьезный спрос на ипотечные займы. То есть это одна из главных проблем.

— В этой связи логичный вопрос: считаете ли вы ипотечный рынок одним из двигателей экономики?

— Безусловно, вообще строительство — это один из драйверов экономики в любой стране. Грубо говоря, это и рынок, который стимулирует развитие промышленности, бизнеса вокруг стройки, это рынок, который дает очень серьезную занятость для населения. Поэтому в задачи, конечно же, любого государства должно входить развитие строительного рынка. И более того, мы имеем достаточно серьезные планы по вводу жилья: нацпроект "Жилье и городская среда" предполагает увеличение к 2024 году объемов жилищного строительства до 120 млн кв. м в год. Однако на сегодняшний день нет ощущения, что строители справятся с этой цифрой.

— Можно ли в нынешних условиях говорить о снижении ипотечной ставки?

— Да, я думаю, снижение ипотечной ставки возможно, это просто договор между различными секторами экономики, который, по всей видимости, должно модерировать государство в лице соответствующих ведомств — Министерства строительства и ЖКХ РФ, Минфина и Центробанка. Такие вопросы, конечно, необходимо решать не только основываясь на чисто экономических принципах, но и на политической воле, на требованиях к системному развитию страны.

— Какие решения власти помогли хоть немного сделать жилье для россиян более доступным?

— Есть примеры, когда идет снижение ипотечных ставок для отдельных категорий граждан, например, для людей с количеством детей от трех и более. На сегодняшний день для них предоставляются льготные ставки по ипотеке, и государство принимает в этом участие, но в целом я бы сказал, что государство еще не до конца выработало свой потенциал. И дискуссия о том, как развивать рынок наемного жилья, каким образом его формировать, чтобы люди не были зациклены только на покупке собственного жилья, даже еще не в разгаре, а только в начале. Конечно, необходимо обеспечивать качественные жилищные условия гражданам не только на условиях покупки квартир в собственность, но и на условиях найма. И если эту ситуацию правильно развивать до конца, то будут квартиры и в социальный наем, которые позволяют гарантировать удовлетворительное качество жизни для людей, не имеющих возможности покупать жилье и брать ипотечные кредиты.

— Остро ли в стране продолжает стоять вопрос долгостроя?

— Это очень серьезная проблема. Долгострой — это проекты, которые закончились плохо в рамках долевого строительства, которые застройщики не смогли реализовать. Известны несколько причин появления долгостроев. Первая — экономические ошибки застройщика, который неправильно рассчитал параметры проекта и, соответственно, на сегодняшний день не может закончить стройку. Вторая — откровенно жульническое поведение компаний-застройщиков на рынке, когда предлагаются очень низкие цены, и люди отдают свои деньги, играя в некую пирамиду. Известно, что в какой-то момент эти пирамиды посыпались, и мы оказались перед лицом ситуации, когда компании просто не могут исполнить свои обязательства. Здесь вопрос даже не в последующих уголовных делах, а в том, что людям не вернут их деньги. Органы власти вынуждены заботиться о том, чтобы эти долгострои были закончены, предлагая различные схемы новым застройщикам, включая предоставление льготных условий, земли для строительства других объектов, и привлекая прямое финансирование.

Сегодня есть понимание, сколько у нас недостроенных объектов в рамках долевого строительства, но эта официальная цифра, так скажем, неполная, потому что есть объекты, которые не входят в красную зону, хотя все понимают, что у них есть серьезные проблемы. В этом вопросе важна позиция региональной власти, которая честно должна признать какие-то объекты такими, которые никогда не будут закончены без дополнительных усилий государства. Понятно, что во многих случаях региональная власть пытается этого избежать, потому что это дополнительные обязательства и большая работа. Но здесь приходят на помощь органы прокуратуры, которые выявляют эти объекты и сами достаточно часто инициируют такой разговор.