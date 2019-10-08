Радио JAZZ 89.1 FM разыграет поездку на Tampere Jazz Happening 2019

Москва, 8 октября. Тридцать восьмой музыкальный фестиваль Tampere Jazz Happening 2019 традиционно пройдет с 1 по 3 ноября в Финляндии. Розыгрыш уникальной поездки на фестиваль стартовал в эфире Радио JAZZ 89.1 FM.

Масштабное мероприятие в провинции Пирканмаа на Юге Финляндии проводится каждый ноябрь, начиная с 1982 года, и на три дня собирает в городе Тампере музыкантов и поклонников современного джаза.

Программа фестиваля отличается смелым смешением жанров, включая гибриды джаза и оперы. В этом году в лайн-апе старейшего джаз-фестиваля северных стран выступят 24 участника из Франции, Италии, США, Индии, Ямайки, Бельгии, Великобритании, Германии, Японии, Норвегии, Финляндии, Канады, Китая и Португалии.

Каждое утро с 8:00 до 9:00 в эфире Радио JAZZ 89.1 FM можно услышать уникальный вопрос, отправить СМС на короткий номер 6556 с префиксом "ДЖАЗ" и вариантом ответа. С 7 по 17 октября первые 10 СМС с правильным ответом ежедневно будут автоматически проходить в финал розыгрыша, чтобы бороться за поездку на двоих в Финляндию на Tampere Jazz Happening 2019.

В эфире станции 18 октября состоится финал с уникальным вопросом, ответы на который будут приниматься только от финалистов. Победитель будет объявлен в эфире в этот же день.

Поездка на двоих включает в себя:

- Авиаперелет Москва – Хельсинки 1.11.2019;

- Поезд аэропорт Хельсинки-Тампере (туда-обратно);

- Размещение в отеле Lapland Hotel с завтраками в двухместном номере;

- Посещение общественных саун и музеев;

- Фестиваль-пассы, дающие право посещения всех концертов фестиваля Tampere Jazz Happening 2019 в Финляндии (город Тампере);

- Авиаперелет Хельсинки – Москва 3.11.2019.

Представительство высылает приглашение для тех, кому потребуется оформление шенгенской визы. Виза оформляется победителем самостоятельно.