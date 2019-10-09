Телерадиокомпания "МИР" отмечает 27-летие

Москва, 9 октября. В среду, 9 октября, Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" исполняется 27 лет. За время работы компания выросла из одного телеканала и радиостанции в содружество ресурсов.

Совокупный охват аудитории составляет 170 млн зрителей и слушателей в 19 странах ближнего и дальнего зарубежья.

Основа контента – информационные, познавательно-развлекательные программы и документальные фильмы собственного производства. Также на телеканале "МИР" широко представлены сериалы и художественные фильмы. Дважды коллектив МТРК удостаивался ТЭФИ и трижды телеканал "МИР 24" получал награду "Большая цифра".

В Бишкеке 9 октября 1992 года было подписано соглашение глав государств СНГ о создании Межгосударственной телерадиокомпании (МТРК), получившей позднее название "Мир". Собственное вещание началось в 2003 году, до этого передачи "Мира" выходили в эфире ОРТ. В 2008 году телеканал "МИР" перешел на круглосуточное вещание.