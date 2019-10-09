Доцент УрГПУ заняла второе место во Всероссийском конкурсе профмастерства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Доцент института психологии Уральского государственного педагогического университета, педагог-психолог детского сада "Радуга" города Березовский Свердловской области Елена Григорян заняла второе место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Педагог-психолог России — 2019". Членом жюри федерального этапа конкурса, как отметили в пресс-службе вуза, стала ректор УрГПУ Светлана Минюрова.

Победителем конкурса стал специалист Республиканского центра образования (г. Улан-Удэ) Михаил Алагуев, а третье место досталось Екатерине Веселовой, школа №177 Новосибирска.

"Хотелось бы выразить большую благодарность организаторам конкурса и всем участникам. На конкурсе царила атмосфера дружбы, поддержки, взаимопомощи, которая сделала его незабываемым. Я благодарна моим учителям, в первую очередь, институту психологии УрГПУ за эффективность образования, которое я получила в университете и которое позволяет не только успешно работать, но и показывать высокий уровень мастерства на профессиональных конкурсах", — поделилась Елена Григорян.

Ректору УрГПУ Светлане Минюровой организационный комитет конкурса вручил благодарность за значительный вклад в организацию и проведение федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог России — 2019".

Заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина отметила важность конкурса для повышения профессионального уровня психологов в сфере образования. "Мы понимаем, насколько важна роль специалистов психологической службы в обеспечении образовательного процесса и как велика степень их ответственности при работе с детьми. Конкурс дает возможность продемонстрировать лучшие практики и технологии психологической поддержки для всего профессионального сообщества, предложить новые методики и способы реагирования на самые сложные нестандартные ситуации", - сказала она.

О конкурсе

Конкурс проводился в два этапа: региональный и федеральный, в федеральном этапе 66 педагогов-психологов из разных уголков страны соревновались за звание лучшего специалиста.

За четыре дня участникам предстояло пройти конкурсные испытания, содержание которых ежегодно меняется в соответствии с проблемами психологической практики в системе образования страны. По мнению исполнительного директора Федерации психологов образования России Олеси Леоновой, во всех этапах конкурсантам важно было подчеркнуть суть психолого-педагогической деятельности в соответствии с профессиональным стандартом "Педагог-психолог".

По итогам испытаний за звание лучшего психолога образования боролись 15 финалистов, отобранные жюри. В процессе состязаний участники выносили психологическое заключение на основе протоколов обследования, представляли коллегам уникальные методики из личной практики и в реальном времени демонстрировали решение кейсов.

Проректор МГППУ по инклюзивному образованию, вице-президент Федерации психологов образования России, член жюри конкурса Светлана Алехина отметила, что конкурсное испытание "Профессиональный кейс", которое досталось лауреатам, — самое сложное. Оно ориентировано на возраст и составлено с учетом приоритетной проблематики развития деятельности психологической службы.

Кроме конкурсных мероприятий, участники заключительного этапа встретились с руководством Министерства просвещения России, выдающимися учеными в области развития современной научной психологии. Все финалисты приняли участие в праздничном концерте, посвященном Дню Учителя.

Конкурс ориентирован на развитие психологической службы в системе образования России, пропаганду психологических знаний как обязательной составляющей образовательной деятельности, способствующей повышению гуманистической направленности и индивидуализации, эффективности и конкурентоспособности российского образования, на содействие профессиональному развитию психологов образования России.

Организаторы конкурса: Министерство просвещения России, Московский государственный психолого-педагогический университет и Общероссийская общественная организация "Федерация психологов образования России".