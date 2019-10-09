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Международная неделя осведомленности о дислексии проходит в Санкт-Петербурге

В частности, в рамках мероприятия участники познакомятся с инновационными методиками обучения детей, испытывающих трудности с чтением и письмом

Санкт-Петербург, 9 октября. Международная неделя осведомленности о дислексии продолжает свою работу в Главном штабе Государственного Эрмитажа.

Универсальную технологию для развития и обучения детей, в том числе с индивидуальными образовательными траекториями, эдьютейнмент, представляет Союзмультфильм. Участники форума одними из первых смогут познакомиться с инновационными методиками, такими как использование мультипликационного образа как альтернативного носителя информации для детей с дислексией.

"У нас открывается Неделя знакомства с дислексией. Для Эрмитажа это продолжение серьезной инициативы выхода музея за пределы чисто музейной тематики. Сегодня замечательное мероприятие, вы видите прекрасный класс, который здесь оборудовали. Я думаю, мы все вспомним школу и задумаемся, как сделать, чтобы учение было удовольствием", - сказал на открытии мероприятия генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Мне кажется, мир, в котором мы оказались и который нас захватывает все больше и больше, — цифровой, искусственный, бездушный, с которым человечество никогда не сталкивалось, требует того, чтобы остановиться, вспомнить о своем человеческом достоинстве, о нашей цивилизации и о том, кто мы такие на этой планете", — отметила, в свою очередь, попечитель Ассоциации родителей и детей с дислексией Татьяна Черниговская в своем выступлении на открытии Недели.

К проблемам дислексии и других трудностей обучения не остались равнодушными очень многие. В числе партнеров Международной недели осведомленности о дислексии: Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее", Фонд региональных социальных программ "Наше будущее", РОСБАНК, Международный нумизматический клуб. Также оказали поддержку: Группа компаний "Медси", Благотворительный фонд "Система", Хорошкола, школа "Наши пенаты". Международная неделя осведомленности о дислексии пройдет при поддержке Государственного Эрмитажа, Министерства просвещения России, Государственного института имени А.С. Пушкина, Студии "Союзмультфильм", Благотворительного фонда "Дом Роналда Макдоналда" и Mail.ru Group.

"Росбанк рад внести свой вклад в широкомасштабную образовательную кампанию, которая ляжет в основу дальнейшей системной работы по просвещению учителей, родителей, представителей общественности, - отметила на открытии Недели старший вице-президент РОСБАНКА Елена Шевелева. - У людей с дислексией особое творческое восприятие мира, которое не вписывается в рамки стандартной системы образования, и это возможность для поиска новых способов обучения и индивидуального подхода к каждому ученику. Важно, чтобы и общество, и бизнес вместе формировали ту инклюзивную среду, в которой каждый человек будет чувствовать себя комфортно и безопасно".

В рамках первого дня работы Недели состоялась презентация онлайн-курса повышения квалификации "Нарушения чтения и письма у детей", работу над которым вели эксперты Ассоциации, ученые, лучшие дефектологи, нейропсихологи и педагоги России. Разработка рассчитана, в первую очередь, на учителей, логопедов и психологов, а также на родителей, сталкивающихся с данной проблемой. Желающие смогут не только ознакомиться с проектом, но и задать вопросы специалистам, которые принимали участие в разработке курса: доктору педагогических наук, профессору, ректору Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарите Русецкой и кандидату педагогических наук, доценту, преподавателю Института специального образования и комплексной реабилитации МГПУ Ольге Величенковой.

Ассоциация родителей и детей с дислексией совместно с независимым исследовательским агентством MAGRAM Market Research - при поддержке Фонда региональных социальных программ "Наше будущее" и Министерства просвещения РФ - провели исследование уровня восприятия в обществе проблем и рисков речевого развития у детей, в котором приняли участие порядка 35 тыс. респондентов по всей России. Презентация исследования также пройдет в рамках Недели осведомленности о дислексии.

Участники исследования единогласно считают, что низкая осведомленность россиян о проблемах дислексии создает риски неоказания своевременной помощи детям и приводит к социальной дезадаптации и упущенным возможностям. В то же время, при создании для таких детей адекватных условий обучения - дополнительного времени для выполнения заданий, иной шкалы оценок и занятий со специалистами психолого-педагогического сопровождения – они способны освоить школьную программу наравне со сверстниками. Среди таких людей, как показывает практика, очень много талантов и даже гениев: создатель теории относительности Альберт Эйнштейн, писатели Ганс Христиан Андерсен и Агата Кристи, один из самых влиятельных политических деятелей XX века Уинстон Черчилль, оскароносный Энтони Хопкинс, автор "Герники" и "Голубя мира" Пабло Пикассо и даже всемирно признанный пионер эры информационных технологий Стив Джобс. Дислексия не помешала этим людям стать успешными и войти в историю.

Попробовать же себя в качестве художника дети смогут прямо в Эрмитаже, на мастер-классе нейролингвиста Светланы Дорофеевой. Будет представлена уникальная авторская методика - нейроживопись. С ее помощью ребята в увлекательной и понятной для них форме научатся осознавать свое текущее эмоциональное состояние и проявлять его в рисунках.

Специалистами СПбГУ и Клинико-диагностического центра МЕДСИ будет проводиться бесплатное экспресс-тестирование участников Международной недели осведомленности о дислексии.

Завершит работу Недели паблик-ток "Школьные годы чудесные, или Почему так тяжело учиться в школе". Мария Пиотровская выступит модератором дискуссии. Своим опытом преодоления трудностей поделится с присутствующими актер театра и кино, лауреат театральной премии "Чайка" Евгений Стычкин.

Возрастная категория 0+.

Генеральный информационный партнер – ТАСС.

Аккредитация СМИ – в пресс-центре Международной недели осведомленности о дислексии (работу пресс-центра осуществляет коммуникационное агентство "Джанго.Ком"). Тел. +7 (967) 533-8019, +7 (903) 795-7179, e-mail: media@de-f.ru (Елена Ходырева).

Международная неделя осведомленности о дислексии пройдет с 5 по 12 октября 2019 года в Государственном Эрмитаже.

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