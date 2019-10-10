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Экологическую ответственность бизнеса обсудят на Экофоруме в Москве

Мероприятие пройдет 17-18 октября на площадке "Цифровое деловое пространство"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Более 600 участников и выступления свыше 70 спикеров ожидаются на VIII экологическом форуме "Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на стороне общества и природы" (Экофоруме) в Москве 17–18 октября. Традиционное ежегодное мероприятие организовано ПАО "ГМК "Норильский никель" ("Норникелем"), Экологическим фондом Сибирского федерального университета (Экофондом СФУ) и Научно-исследовательским институтом проблем экологии (НИИПЭ).

Основными темами для обсуждения на Экофоруме станут экологическая ответственность крупного бизнеса перед будущими поколениями, поиск баланса между социально-экономическим развитием регионов и сохранением достойной окружающей среды, вопросы государственно-частного партнерства и внедрения наилучших доступных технологий, а также реализация федерального проекта "Чистый воздух".

В ходе Экофорума состоится презентация текущих и перспективных проектов "Норникеля" и других крупных промышленных компаний, заинтересованных в улучшении экологической обстановки на Крайнем Севере, а также Экофонда СФУ.

В Экофоруме примут участие представители федеральных органов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации, относящихся к северным территориям, эксперты, ученые, руководители общественных организаций, а также сотрудники промышленных компаний, ведущих свою деятельность на Крайнем Севере, и представители международных экологических организаций. Среди участников, которые планируют выступить на Экофоруме, — министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин, статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления "Норникеля" Дмитрий Пристансков, заместитель председателя Госдумы Российской Федерации Ольга Епифанова, спикер Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов и руководитель проектного офиса федерального проекта "Чистый воздух" Александр Власов.

"Опыт проведения экофорумов прошлых лет демонстрирует эффективность площадки форума для конструктивного диалога бизнеса, государства, экологической общественности и общества в целом", — отметил Дмитрий Пристансков.

В этом году Экофорум впервые проводится в Москве. Он пройдет на площадке "Цифровое деловое пространство" (ЦДП) по адресу: ул. Покровка, д. 47.

В ходе Экофорума запланированы пленарное заседание, посвященное теме "Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на стороне общества и природы", стратегическая сессия Росприроднадзора "Роль бизнеса в реализации федерального проекта "Чистый воздух", а также семь тематических секций:

- "Изменения в природоохранном законодательстве. Задачи власти и бизнеса";

- "Оценка ответственности компаний перед будущими поколениями. Экологические рейтинги";

- "Внедрение НДТ в 2019 году: итоги и перспективы";

- "Российский и международный опыт переоснащения производства в горной и металлургической сферах";

- "Цели устойчивого развития ООН в программах ЮНИДО";

- "Экопросвещение, эковолонтерство и экотуризм. Социальные проекты как процесс повышения экологического самосознания";

- "Международное сотрудничество в Баренцевом регионе. Экологические проблемы и пути их решения".

Вход на площадку Экофорума предоставляется для зарегистрированных участников. Аккредитация СМИ осуществляется по адресу: welcome@ecobusinessforum.ru.

Справка

Экофорум (6+) — преемник традиционно проводимой "Норникелем" Международной экологической конференции "Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере". До 2018 года экологические конференции проводились в Норильске и Красноярске. В прошлом году в рамках Мурманской международной деловой недели (ММДН) в Мурманске состоялся VII экологический форум под названием "Охрана окружающей среды и устойчивое развитие северных территорий". Подробную информацию о программе Экофорума 2019 года можно найти на сайте: www.ecobusinessforum.ru.

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