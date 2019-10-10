МТС запустила Центр 5G на ВДНХ

Москва, 10 октября. Компания МТС при поддержке правительства Москвы запустила на территории ВДНХ Центр 5G ­– площадку для разработки и тестирования цифровых решений, работающих в сети нового поколения. Первыми резидентами площадки стали девять стартапов, выбранных из 100 полученных заявок. Среди них проекты в сфере робототехники, управления дронами, промышленного интернета, виртуальной и дополненной реальности.

Все участники получат менторскую и техническую поддержку со стороны МТС, а также доступ к облачной инфраструктуре Cloud MTS. Кроме того, в феврале, по результатам Demo Day, корпорация готова выделить им до 4,5 млн рублей на продолжение разработок.

Стать резидентом Центра 5G сейчас может любая компания, разрабатывающая решения на базе сети пятого поколения. Технологическими партнерами площадки выступили компании Nokia, Sony, Samsung и Qualcomm.

"Скорость развития технологий с каждым новым поколением связи растет, поэтому важно, чтобы к моменту запуска 5G были протестированы основные сценарии использования сети нового поколения для повышения качества жизни людей. МТС уже организовала пилотные зоны 5G в Москве и Кронштадте и успешно протестировала первые решения Smart City. Открытие Центра 5G МТС – следующий шаг на этом пути. На базе центра протестировать свои решения смогут как молодые разработчики инновационных решений, так и опытные команды, используя инфраструктуру МТС и наших партнеров – ведущих международных технологических компаний", — отметил президент МТС Алексей Корня.

Корпорация развивает девять тестовых зон 5G в России: в Москве, в Кронштадте, Томске, Иннополисе и в Набережных Челнах. Кроме того, МТС совместно с Nokia и Qualcomm провел первые в России успешные тесты предкоммерческих смартфонов Samsung Galaxy S10 5G.