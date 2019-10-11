Санкт-Петербург, 11 октября. Устойчивость развития Петербурга оценят на международном уровне: в конце октября на ежегодном конгрессе Ассоциации ICCA в Хьюстоне будут объявлены результаты Индекса устойчивости мировых дестинаций GDS-Index за 2019 год.
Конгрессно-выставочное бюро разработало стратегию устойчивого развития Петербурга до 2035 года в рамках международной урбанистической программы GDS-Index. В 2018 году город соответствовал ее критериям на 47%, однако в этом году показатели вырастут, прогнозируют специалисты.
С 2018 года Конгрессно-выставочное бюро (КВБ) является членом урбанистического сообщества Индекс устойчивости мировых дестинаций GDS-Index. Ключевая цель этой программы – содействие экологическому, социально-экономическому и туристическому развитию городов-участников.
Оценка результатов деятельности участников проводится на основании ежегодной отчетности по четырем ключевым блокам: "окружающая среда", "социальное обеспечение и гарантии", "поставщики услуг" и "деятельность конгрессно-выставочного бюро". По итогам составляется ежегодный рейтинг устойчивости мировых дестинаций.
В 2019 году Конгрессно-выставочное бюро сосредоточилось на показателях блока "деятельность конгресс-бюро". Для этого было проведено исследование с участием представителей туриндустрии и партнеров КВБ — эксперты определили основные приоритеты и разработали стратегию развития города. Результатом работы стал документ, который позволит актуализировать экологическую повестку, а также установить задачи на краткосрочный и долгосрочный периоды.
Авторы стратегии рассчитывают повысить уровень осведомленности туристской отрасли о проблемах устойчивого развития, дифференцировать туристские маршруты, а также преодолеть стереотипы о Петербурге.
В программе уделено особое внимание экологической эффективности города. Например, одной из ключевых задач станет создание системы стимулов для эко-сертификации отельного бизнеса и организаторов мероприятий.