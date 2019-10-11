Санкт-Петербург, 11 октября. Устойчивость развития Петербурга оценят на международном уровне: в конце октября на ежегодном конгрессе Ассоциации ICCA в Хьюстоне будут объявлены результаты Индекса устойчивости мировых дестинаций GDS-Index за 2019 год.

Конгрессно-выставочное бюро разработало стратегию устойчивого развития Петербурга до 2035 года в рамках международной урбанистической программы GDS-Index. В 2018 году город соответствовал ее критериям на 47%, однако в этом году показатели вырастут, прогнозируют специалисты.

С 2018 года Конгрессно-выставочное бюро (КВБ) является членом урбанистического сообщества Индекс устойчивости мировых дестинаций GDS-Index. Ключевая цель этой программы – содействие экологическому, социально-экономическому и туристическому развитию городов-участников.

Оценка результатов деятельности участников проводится на основании ежегодной отчетности по четырем ключевым блокам: "окружающая среда", "социальное обеспечение и гарантии", "поставщики услуг" и "деятельность конгрессно-выставочного бюро". По итогам составляется ежегодный рейтинг устойчивости мировых дестинаций.