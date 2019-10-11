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Дмитрий Артюхов представил Ямал на ежегодной Ассамблее стран Арктического круга

Глава Ямала коротко представил планы округа по развитию на территории производств, связанных с добычей газа

ТАСС, 11 октября. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в обсуждении устойчивого развития мировой Арктики и защиты экологии на этой особой территории. Эти два вопроса стали ключевыми в ходе крупнейшей встречи представителей арктических государств и регионов, которая проходит в Исландии в период с 10 по 13 октября под председательством этой страны, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

В рамках пленарной дискуссии свой взгляд на обозначенные проблемы также представили премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир и премьер-министр Финляндии Антти Ринне, а также премьер-министр Гренландии Ким Кильсен. Глава Ямала коротко представил планы округа по развитию на территории производств, связанных с добычей газа, а также отметил тот вклад, который использование этого вида топлива вносит в защиту и сохранение мировой экологии.

Особое внимание в своем выступлении он уделил экологическим программам, которые реализует Ямал, в том числе, по восстановлению водного биоразнообразия (строительство и работа Собского завода по разведению сиговых) и очистке северных островов - Белого и Вилькицкого. Дмитрий Артюхов призвал всех участников форума объединиться с целью изучения такого явления, как изменение состояния вечной мерзлоты, с целью выработки совместной стратегии по ведению хозяйственной деятельности в Арктике в условиях сегодняшних климатических изменений.

Губернатор также рассказал об основных направлениях работы региона по защите интересов коренных и малочисленных народов Севера. Кроме этого, Дмитрий Артюхов представил заявку Ямала на проведение Арктических зимних игр в 2026 году и пригласил исландскую сторону принять участие в этом мероприятии на территории региона.

"Ямальские спортсмены принимают участие в этих играх уже 15 лет, они привезли домой сотни медалей. Для многих детей это стало началом профессиональной спортивной карьеры. Дети - это наше будущее, и участие в таком мероприятии - лучший способ наладить связи между арктическими территориями", - подчеркнул глава региона.

В ежегодной Ассамблее стран Арктического круга принимают участие 60 государств и более 2 тыс. делегатов, в том числе из арктических регионов России. Всего в рамках форума проходит 180 различных дискуссий. Ямало-Ненецкий автономный округ принимает участие в этом мероприятии уже в третий раз; в частности, в 2016 году с докладом в Исландии выступал губернатор региона.

Встреча с президентом Исландии

Во время рабочей поездки в Исландию губернатор Дмитрий Артюхов также встретился с президентом этой страны Гвюдни Йоуханнессоном.

"Исландия в последние годы сделала огромный рывок в социальном и экономическом развитии, что достойно самого тщательного изучения. Вопросы сочетания устойчивого прогресса в области экономики и социального развития, забота об экологии и защита интересов коренных и малочисленных народов - это сегодня наши ключевые приоритеты, и мы готовы к обмену опытом", - подчеркнул глава региона.

Дмитрий Артюхов рассказал о той работе, которую ведет регион с целью выполнения поручения президента России по увеличению грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн т в 2024 году.

"Мы с большим интересом наблюдаем за увеличением объема грузоперевозок по СМП, это открывает нам новые перспективы судоходства, в том числе в Северной Америке. Исландия сейчас также является страной-председателем в Арктическом экономическом совете. Предлагаем в рамках работы, которую ведет этот международный орган, выработать общую политику по организации безопасного движения судов, урегулированию возможных кризисов", - заявил, в свою очередь, президент страны.

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